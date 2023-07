Beckham revela cómo se enteró que Messi firmaría contrato con el Inter Miami

David Beckham, uno de los propietarios del Inter Miami, reveló detalles sobre cómo se enteró de que Lionel Messi firmaría contrato con el club de la MLS, en una entrevista al portal The Athletic publicada este viernes.

"Cuando recibí la llamada telefónica [el 7 de junio], sentí la sensación que tuve cuando salí de Old Trafford o Wembley", afirmó, en relación a los icónicos estadios que vieron jugar al exfutbolista inglés. "Pensé: 'Acabamos de vencer a toda la competencia para fichar al mejor jugador que jamás haya jugado nuestro juego'", relató.

Según sus declaraciones, se enteró de la noticia mientras estaba en Japón con su familia. "Me desperté a las 5 de la mañana porque mi teléfono móvil no dejaba de vibrar. Mi esposa (Victoria) me dijo: '¿En serio? ¡Apaga tu teléfono!'. Miro mi teléfono y digo: '¿Qué pasó? ¡Algo ha pasado!'", contó.

"Me puse las gafas y dije: '¡Viene Leo! ¡Está hecho! ¡Él lo ha anunciado!'. Mi esposa me dijo: '¿Qué quieres decir con que lo ha anunciado?' Le dije: '¡Salió en la televisión y dijo que viene al Inter Miami!'", continuó Beckham. "Se me pone la piel de gallina al hablar de eso", admitió.

Posteriormente, dijo que llamó al otro propietario del club, Jorge Mas, y se emocionó al recordar los obstáculos y desafíos que pasaron para construir la joven institución, fundada en el 2018. "Este momento lo cambió todo. Cambió todo nuestro club", aseveró.

Debut arrollador

El 'crack' argentino debutó el pasado viernes con el Inter Miami contra el Cruz Azul de México por la Leagues Cup, dándole la victoria a su equipo por 2-1 en el minuto 94.

Posteriormente, marcó un doblete en los primeros 22 minutos del encuentro ante el Atlanta United por la MLS, en el que los de Florida se impusieron 4-0.