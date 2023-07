Criptomonedas y muchas deudas: lo que se sabe del empresario descuartizado en Buenos Aires

Poco a poco se empiezan a conocer más detalles sobre el macabro crimen que se descubrió el domingo pasado, cuando el cuerpo desmembrado de un empresario argentino fue hallado en una maleta y dos mochilas en la localidad de Ingeniero Budge, de la provincia de Buenos Aires.

Ahora se sabe que la víctima, Fernando Pérez Algaba, que se dedicaba a la venta de motos y coches de alta gama y presumía de su lujoso estilo de vida ante el casi millón de seguidores que tenía en redes sociales, había incursionado en negocios de criptomonedas que no habían salido bien y tenía deudas con diferentes acreedores, algunos de ellos miembros de la barra brava del Boca Juniors, por lo que había estado recibiendo amenazas.

Los investigadores de este homicidio analizan tanto la información que han encontrado en el teléfono celular de Pérez como los expedientes policiales para conocer más del pasado y las circunstancias de la víctima.

Uno de esos expedientes recoge un suceso que tuvo lugar hace cinco meses, cuando Pérez Algaba se desplazó hasta la casa de un examigo, Nahuel Vargas, le amenazó y le rompió la luna de su camioneta. Vargas denunció ante la Policía las amenazas. Ahora se sabe que entre ambos existían deudas económicas, según recoge la prensa argentina.

El nombre de este examigo apareció múltiples veces en varias conversaciones entre Pérez Algaba y un supuesto integrante de la barra brava de Boca Juniors, Gustavo Iglesias, que habían sido grabadas por la víctima.

En el bloc de notas del celular del criptoempresario había escritos que refieren que el hijo de Iglesias, Nazareno, le reclamaba una deuda en dólares.

Padre e hijo ya se han presentado en la causa y han prestado declaración, reconociendo que Pérez Algaba les debía dinero y confirmando la veracidad de los audios filtrados a la prensa.

"Yo no te voy a matar, te voy a hacer algo peor, te voy a sacar los ojos y cortar las manos".

En uno de esos audios se puede escuchar a Gustavo Iglesias diciendo a la víctima: "Yo no te voy a matar, te voy a hacer algo peor, te voy a sacar los ojos y cortar las manos para que no puedas contar más en tu vida plata, te juro por mis hijos que no tengo ningún problema por ir preso".

También por esos escritos del celular se conoce que el empresario había perdido una importante suma de dinero invertido en el negocio de las criptomonedas y que tenía deudas con varios acreedores a quienes no les pudo devolver lo que le dieron.

Al parecer, en una nota se refiere en concreto a Nazareno Iglesias, quien le prestó 40.000 dólares y de quien recibió amenazas al no poder seguir abonándole lo debido.

En la causa, cuya investigación está a cargo del fiscal de Lomas Zamora, Marcelo Domínguez, también han declarado algunos amigos de la víctima, que confirmaron el extremo de las deudas pero no aportaron ninguna información sobre quiénes pueden ser los autores del crimen.

Un crimen mediático

El crimen se conoció el pasado domingo, cuando dos chicos que jugaban al fútbol encontraron una maleta que contenía los brazos y las piernas de la víctima cerca del arroyo del Rey. Enseguida pudo ser identificado por sus característicos tatuajes, algo que luego se confirmó por sus huellas dactilares.

El lunes las tareas de drenaje del arroyo dieron como resultado el hallazgo del torso, que presentaba dos disparos por la espalda. Mientras que el miércoles apareció la cabeza en el interior de una mochila en el mismo área. La autopsia ha determinado que el desmembramiento se produjo después de la muerte, probablemente a manos de un profesional debido a que presentaba cortes limpios.

En el interior de la maleta se hallaron cuatro documentos de identidad que llevaron a la primera detención. Los documentos pertenecen a miembros de una misma familia que han declarado que prestaron la maleta y que los olvidaron en su interior.

La Policía detuvo a la mujer que había tomado prestada la maleta, identificada como Nicol Alma Chamorro, que se encuentra acusada del homicidio de Pérez Algaba.

La desaparición de la víctima se conoció unos días antes. Había rentado un departamento que debía abandonar el miércoles de la semana pasada y entregar las llaves. No lo hizo y la propietaria intentó localizarlo sin éxito, por lo que interpuso una denuncia de averiguación de paradero.

La Policía allanó el departamento, donde encontraron el pasaporte de Pérez Algaba, ropa, dos maletas y un bolso de mano. Ni rastro de la víctima y de su perro, un bulldog francés de nombre Kupper.

Por el momento no hay rastro del animal ni hay más sospechosos por la muerte del criptoempresario.