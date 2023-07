Recrean con inteligencia artificial cómo se verían los rostros de nietos desaparecidos en Argentina

¿Cómo se verían hoy los rostros de los bebés que fueron secuestrados hace más de 40 años por la dictadura militar en Argentina y cuyo paradero aún hoy se desconoce? Es difícil saberlo, pero las nuevas tecnologías pueden aportar una aproximación.

Así lo demuestra el proyecto del diseñador gráfico argentino Santiago Barros, quien a través de la inteligencia artificial generó imágenes que exponen cómo lucirían los hijos de los desaparecidos durante el gobierno de facto (1976-1983).

Para ello, Barros recolectó fotos de los padres de más de 30 hijos de desaparecidos. Al cruzar las imágenes, la inteligencia artificial arroja un resultado que podría ser de gran ayuda para que más nietos sean recuperados.

El diseñador gráfico Santiago Barros utilizó inteligencia artificial para proyectar cómo se verían hoy bebés que fueron apropiados durante la dictadura militar a partir de las fotos de sus padres, del archivo de Abuelas de Plaza de Mayo-esas historias que sí pic.twitter.com/hCd59y81QL — Mauricio Caminos (@MauriCaminos) July 26, 2023

Santiago Barros difunde su trabajo a través de la cuenta de Instagram* @IAbuelas, que no tiene vinculación —al menos por el momento— con las Abuelas de Plaza de Mayo, ícono de los derechos humanos en Argentina.

A partir de las publicaciones, las imágenes se difundieron en los diversos grupos de militancia y recuperación de identidad, causando gran sorpresa a familiares que buscan hermanos, nietos o primos por su parecido físico.

"Me estuvieron escribiendo hijos y me contaron que esto revolucionó el grupo de familiares. Me empezaron a seguir muchos pibes, gente de 20 años que sabe que sus padres tienen dudas sobre su identidad. Yo siempre les digo que hagan la consulta en Abuelas", señaló a Página/12 el director de arte de 46 años.

#Ahora en CA Radio 📻 | Hablamos con Santiago Barros, creador de IAbuelas, la iniciativa de inteligencia artificial para ver cómo pueden verse los nietos apropiados: "en el ejercicio de imaginar, me fue inimaginable no llevarlo al terreno de mi militancia de DDHH".@Radio_770pic.twitter.com/TY1TatWnFH — Canal Abierto (@canalabiertoar) July 25, 2023

No es certero

El creador del proyecto utiliza la aplicación Mid Journey. Ante cada entrecruzamiento de rostros, la tecnología muestra una posibilidad femenina y una masculina, respondiendo a los pedidos de Barros para hacerla lo más realista posible, aunque el diseñador aclara que que no es un método certero.

"Desde Abuelas, agradecemos cada hecho solidario para acompañar la búsqueda, pero creemos importante señalar que esta iniciativa no es científica sino artística-lúdica", dijo el organismo humanitario en un comunicado.

"Hasta el momento, el único método infalible para vincular a un nieto o nieta con su familia de origen es a través del entrecruzamiento genético en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). Por lo tanto, insistimos con que esta cuenta resulta impactante por los rostros que arroja, pero que, no obstante, carece de exactitud en sus resultados", aclaró.

Barros nació en 1976 y, al igual que las personas que lo contactan para agradecerle o pedirle ayuda, tiene un familiar desaparecido. "Es un tema que me acompaña desde la infancia, motorizó la idea", dijo a Télam el diseñador gráfico, que además milita en una agrupación política.

Aparición del Nieto 133

Este viernes, la asociación Abuelas de Plaza de Mayo anunció en una rueda de prensa la recuperación de la identidad del nieto 133, quien se reencontrará en breve con su familia biológica.

Se trata del hijo de Cristina Navajas, embarazada de dos meses al momento de su desaparición, el 13 de julio de 1976, y Julio Santucho.

La abuela Nélida Navajas, miembro y cofundadora de la organización de derechos humanos, buscó a su nieto incesantemente hasta el día de su muerte, en mayo de 2012.

