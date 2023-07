Finge su propio secuestro tras avisar a la Policía que se paró en la autopista para rescatar a un bebé

La Policía de Hoover emitió este viernes una orden de arresto contra Carlethia 'Carlee' Nichole Russell, estudiante de enfermería de 25 años, a quien las autoridades estuvieron buscando como persona desparecida desde este 13 de julio. Ese día, ella misma llamó al número de emergencias 911 para reportar que había detenido su vehículo en una autopista al ver a un niño pequeño en pañales caminando solo.

No obstante, resulto que Russell fingió su propio secuestro, por lo que ahora enfrenta dos cargos de delitos menores: denuncia falsa a las autoridades policiales y denuncia falsa de un incidente, anunció el jefe de Policía de Hoover, Nicholas C. Derzis, en una rueda de prensa este viernes.

Secuestro fingido

Tras estar dos días desaparecida, Russell regresó a pie a su casa el 15 de julio y denunció a la Policía que había sido secuestrada por un hombre y una mujer, quienes la obligaron a subir a un camión y la llevaron a una casa donde la obligaron a desvestirse para tomarle fotos.

No obstante, este lunes la mujer confesó que lo había inventado todo. El jefe de Policía de Hoover leyó la confesión de Russell, interpretada a través de su abogado: "No hubo secuestro el jueves 13 de julio de 2023. Mi cliente no vio a un bebé al costado de la carretera. Mi cliente no abandonó el área de Hoover cuando fue identificada como persona desaparecida". La declaración también precisa que la joven "no tuvo ninguna ayuda en este incidente" y que actuó por su propia decisión y cuenta.

Atención pública

La desaparición de Russell captó la atención de la nación. "Sus decisiones esa noche crearon pánico y alarma entre los ciudadanos" de su ciudad natal, e "incluso en todo el país, a medida que crecía la preocupación de que un secuestrador anduviera suelto usando a un niño pequeño como cebo", indicó Derzis durante su rueda de prensa. "Esta historia abrió heridas en familias cuyos seres queridos realmente fueron víctimas de secuestros, y algunos incluso ayudaron a organizar búsquedas", subrayó el jefe de la Policía de Hoover.

Por su parte, el fiscal general de Alabama, Steve Marshall, dijo que tiene la intención "de procesar este caso por completo", y agregó que su oficina supervisará la investigación en busca de posibles cargos adicionales.

Liberada bajo fianza

Después que las autoridades presentaran acusaciones en su contra, Russell llegó acompañada por su abogado a la cárcel de la ciudad de Hoover. Los cargos han conllevado una fianza de 1.000 dólares cada uno, y prevén hasta un año de cárcel y una multa de 6.000 dólares si la mujer es declarada culpable.

Russell fue liberada provisionalmente después de pagar la fianza.