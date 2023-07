Oliver Stone advierte de que Biden puede iniciar una Tercera Guerra Mundial

"Parece que nos está arrastrando estúpidamente a una confrontación con un poder que no va a ceder", opina el cineasta.

El cineasta estadounidense Oliver Stone declaró en un episodio del pódcast 'Stay Free' del comentarista británico Russell Brand, publicado este viernes, que el presidente de EE.UU. puede llevar a su país a una Tercera Guerra Mundial a menos que Washington cambie su rumbo "suicida".

"Biden es un viejo guerrero de la Guerra Fría, y realmente odia a la antigua Unión Soviética, que confunde nuevamente con la Federación de Rusia, que no es comunista", manifestó. "Parece que nos está arrastrando estúpidamente a una confrontación con un poder que no va a ceder. Estas son sus fronteras. Este es su mundo. Esto es la entrada de la OTAN en Ucrania. Esto es otra historia", expresó Stone.

El famoso director culpó del conflicto ucraniano al "movimiento neoconservador que inició la guerra en Irak", que sigue estando "muy dentro" del Gobierno estadounidense. Entre las personas que nombró figuran algunos de los funcionarios clave de la Administración Biden, como la subsecretaria de Estado, Victoria Nuland, el asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, y el secretario de Estado, Antony Blinken.

Stone criticó el liderazgo de Biden y lamentó haberlo votado en 2020. "Cometí un error, pensaba que ahora que era un anciano se calmaría, que sería más suave, etcétera; no vi eso en absoluto", dijo. "Veo a un hombre que tal vez no está a cargo de su propia Administración. ¿Quién sabe?", agregó.

Al mismo tiempo, el cineasta recordó el documental 'Ucrania en llamas', estrenado en 2016 y del que fue productor ejecutivo, en el que expone los acontecimientos del Euromaidán, en 2013-2014, que llevaron al derrocamiento del Gobierno del entonces presidente ucraniano, Víktor Yanukóvich.

"Hay que ver las razones de esta guerra, y cada vez que se hace, a los estadounidenses les gusta simplificar y decir que se trata de una invasión rusa de Ucrania. Eso es muy simplista y muy blanco y negro", afirma, argumentando que el documental "explica los orígenes de esta guerra en el golpe de Estado de 2014, que fue patrocinado y apoyado completamente por Estados Unidos, fue un plan muy profundo para penetrar en la Federación de Rusia".

Stone destacó que los aliados de Washington "son personas rabiosamente antirrusas" contrarias a los rusos étnicos que viven en el este de Ucrania, que han estado buscando la autonomía: "Eso es todo lo que pidieron en 2014" los rusos étnicos, asegura. Según el cineasta, al principio del conflicto en 2022 estuvo a punto de alcanzarse un acuerdo al respecto, hasta que "Estados Unidos lo aplastó", ya que "no querían ese trato, no querían el tratado de paz. No quieren dar autonomía a Donetsk y Lugansk". "Ahora mira dónde estamos. Ha empeorado y va a empeorar", enfatizó Stone.