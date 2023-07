Twitter, ahora llamado X, restablece la cuenta de Kanye West tras 8 meses de suspensión

Twitter, ahora llamado X, restableció este sábado la cuenta del rapero estadounidense Ye, antes conocido como Kanye West, tras ser suspendida hace casi 8 meses por violar las normas contra la incitación al odio.

No obstante, Ye no será elegible para monetizar su cuenta en la plataforma y junto a sus publicaciones no aparecerán anuncios, según informó la empresa de redes sociales citada por The Wall Street Journal.

El artista publicó en diciembre del año pasado una serie de tuits antisemitas, entre ellos una imagen que combinaba una esvástica con una estrella de David, lo que llevó a Elon Musk, dueño de Twitter, a tomar la decisión de bloquear su cuenta.