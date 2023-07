China comenta la decisión de EE.UU. de proporcionar a Taiwán un importante paquete de ayuda militar

El suministro de ayuda militar a la isla "no sacudirá nuestra firme voluntad de realizar la reunificación de nuestra patria", aseguran desde Pekín.

China ha acusado a EE.UU. de haber convertido a Taiwán en un "depósito de municiones" al proporcionarle ayuda militar multimillonaria. Sin embargo, las acciones de Washington y de "las fuerzas separatistas taiwanesas" no disuadirán la voluntad de Pekín de unificarse con la isla, aseguran desde el gigante asiático.

"No importa cuánto dinero de los contribuyentes de la gente común gasten las fuerzas separatistas taiwanesas, no importa cuántas armas estadounidenses, esto no hará temblar nuestra determinación de resolver el problema de Taiwán", aseveró este sábado Chen Binhua, portavoz de la Oficina china de Asuntos de Taiwán. "Ni sacudirá nuestra firme voluntad de realizar la reunificación de nuestra patria", agregó.

Asimismo, Chen enfatizó que estas acciones "están convirtiendo a Taiwán en un polvorín y un depósito de municiones, lo que agrava la amenaza de guerra en el estrecho de Taiwán".

El primer paquete importante

Los comentarios de Chen tuvieron lugar en respuesta a la decisión del presidente estadounidense, Joe Biden, de conceder a Taipéi un paquete de ayuda militar de 345 millones de dólares. Se trata del primer paquete importante proporcionado por Washington en el que el Gobierno de Biden incluso emplea las propias reservas del país para ayudar a Taiwán a contrarrestar a China.

A su vez, el portavoz de la Embajada china en Washington, Liu Pengyu, subrayó este viernes que "China se opone firmemente a los lazos militares y al suministro de armas de EE.UU. a Taiwán". "EE.UU. debe adherirse al principio de una sola China, así como a los tres comunicados conjuntos de la República Popular China y EE.UU., y dejar de suministrar armas a Taiwán, dejar de crear nuevos factores que puedan generar tensión en el estrecho de Taiwán, y también dejar de amenazar la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán", expresó Liu.

Las relaciones entre EE.UU. y China siguen siendo tensas por la postura ambigua de Washington, que, si bien no reconoce diplomáticamente la independencia de Taipéi, se reserva el derecho de mantener lazos especiales con la isla, que, en su opinión, toma sus propias decisiones.