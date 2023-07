Juez desestima la demanda millonaria presentada por Trump contra la CNN

Raag Singhal dictaminó que los comentarios de la cadena de televisión eran una opinión y no declaraciones fácticas.

El juez del estado de Florida (EE.UU.) Raag Singhal desestimó el viernes pasado la demanda por difamación que presentó el expresidente Donald Trump contra la cadena de televisión CNN, en la reclamaba 475 millones de dólares por daños punitivos, informa la prensa local.

En el documento, presentado ante un tribunal federal en Fort Lauderdale el pasado mes de octubre, el exmandatario argumentaba que el uso de término "la gran mentira" con el que el canal se refirió a sus intentos para anular las elecciones presidenciales de 2020 equivalía a compararlo con Adolf Hitler y el nazismo.

No obstante, el juez, designado durante la Administración Trump, dictaminó que los comentarios de la CNN no eran difamatorios porque constituían una opinión.

"El uso de la frase […] no da lugar a una inferencia plausible de que Trump abogue por la persecución y el genocidio de judíos o cualquier otro grupo de personas", señaló Singhal, agregando que, si bien el tribunal considera que "las referencias nazis en el discurso político […] son odiosas y repugnantes", "la mala retórica no es difamación cuando no incluye falsas declaraciones de hechos".

La demanda fue desestimada con perjuicio, lo que impide que vuelva a ser presentada en otra corte.

En un comunicado, el portavoz de la campaña presidencial de Trump, Steven Cheung, dijo que están "de acuerdo con las conclusiones del muy respetado juez" de que las declaraciones de CNN sobre el exmandatario "son repugnantes", e indicó que la cadena televisiva "será responsable de su maltrato injusto" al político y sus partidarios.