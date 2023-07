El Kremlin: Ataques con drones contra Moscú son "actos de desesperación" de Kiev

El portavoz presidencial de Rusia, Dmitri Peskov, ha calificado este lunes los ataques ucranianos con drones contra la infraestructura civil del país de "actos de desesperación en medio del fracaso".

"Por supuesto, el régimen de Kiev recurre a estas tácticas terroristas […]. Estos ataques terroristas se dirigen precisamente contra civiles, precisamente contra algunos objetos sociales. Esto es repugnante y seguiremos luchando contra ello", subrayó el alto funcionario.

Según el vocero ruso, el régimen ucraniano demuestra su naturaleza al seguir intentando cometer atentados terroristas. También aseguró que "se está haciendo todo lo posible para minimizar el riesgo de estos ataques", agregando que no está previsto elevar el nivel de amenaza terrorista en Moscú y la provincia circundante.

"Por supuesto, el régimen de Kiev no puede hablar de ningún éxito inequívoco", señaló Peskov.

Entre otras cosas, el portavoz mencionó que Ucrania no quiere la paz y es utilizada como "instrumento en la guerra del Occidente colectivo contra Rusia". "Si es posible alcanzar un acuerdo pacífico ahora con la participación del régimen de Kiev y su posición actual, la respuesta es inequívoca. No, es imposible. No hay condiciones previas para ello", destacó.

La madrugada de este domingo, se registró un ataque ucraniano con drones contra rascacielos de la zona de Moscow City en la capital rusa. Según el alcalde de la urbe, Serguéi Sobianin, "resultaron levemente dañadas fachadas de dos torres de oficinas" del distrito.