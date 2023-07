Moscú comenta las negociaciones 'sin Rusia' sobre Ucrania en Arabia Saudita

La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, ha declarado este lunes que la ronda negociadora sobre Ucrania que tendrá lugar en Arabia Saudita sin la participación de Moscú podría tener alguna utilidad si Occidente se da cuenta de la inviabilidad del plan de paz propuesto por Kiev.

"Ahora se proponen muchas iniciativas. Estamos en contacto con los socios. En cuanto al evento organizado por Arabia Saudita, si ayuda a Occidente a entender que el plan del [presidente ucraniano Vladímir] Zelenski no tiene perspectivas, entonces no será inútil", remarcó la vocera en comentarios al diario Vedomosti.

Por su parte, el vocero presidencial ruso, Dmitri Peskov, señaló que Moscú seguirá el encuentro. "Queda por saber qué objetivos se han fijado y de qué pretenden hablar los organizadores. Hemos dicho en repetidas ocasiones que cualquier intento que contribuya a un acuerdo pacífico merece una valoración positiva", dijo.

En este contexto, reiteró que el Kremlin considera que no hay premisas para el diálogo con el Gobierno de Zelenski. "El régimen de Kiev no quiere y no puede querer la paz mientras lo usen exclusivamente como una herramienta en la guerra del Occidente colectivo contra Rusia", remarcó.

El pasado domingo, la Oficina presidencial ucraniana confirmó que una reunión de representantes de varios países se llevará a cabo en Arabia Saudita para discutir la implementación del plan de Zelenski que, básicamente, busca restaurar las fronteras de Kiev tal y como quedaron tras la disolución de la URSS en 1991. Esto incluye los territorios del Donbass, las provincias de Jersón y Zaporozhie, así como la república de Crimea considerados por Moscú como parte de su territorio.

Países de diferente calibre

El diario The Wall Street Journal reportó la víspera, citando fuentes diplomáticas, que el encuentro está previsto para los días 5 y 6 de agosto en la ciudad de Yeda. El medio detalló que a la reunión asistirán los representantes de unos 30 países desarrollados y en desarrollo, incluidos Indonesia, Egipto, México, Chile o Zambia.

Mientras, el Reino Unido, Sudáfrica, Polonia y la Unión Europa confirmaron su asistencia. Los informantes precisaron que el asesor del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, representará a EE.UU.

Entre las naciones que han expresado su apoyo a los esfuerzos de Arabia Saudita figura Irán. "Damos la bienvenida a cualquier acción e iniciativa para ayudar a encontrar una solución política que ponga fin a la crisis en Ucrania, y consideramos que la única solución es una solución política", dijo este lunes el vocero de la Cancillería persa, Nasser Kanani, citado por la agencia Fars.