Grupo de Expertos de Ayotzinapa descarta intereses políticos en su investigación

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) del caso Ayotzinapa aseguró que su trabajo jamás ha estado condicionado por cuestiones políticas, ya que se han limitado a impulsar la investigación y a fortalecer el vínculo de confianza con los familiares de los 43 jóvenes desaparecidos en septiembre de 2014.

"En ningún momento el GIEI ha realizado valoraciones políticas, ni ha manifestado opiniones personales, ni ha dejado que las discusiones políticas en México condicionen nuestra autonomía e independencia", aseguró en una carta de despedida, ya que este lunes venció la segunda y última etapa de su trabajo.

La semana pasada, al presentar su último y sexto informe, el GIEI denunció que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen, actualmente llamado Centro Nacional de Inteligencia) se han negado a abrir todos sus archivos del caso, a pesar de que fue una orden del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Quienes hemos trabajado en el caso y con las familias reconocemos su enorme coraje. El amor por sus hijos, que nos ha traído hasta aquí, es ahora también parte de una conciencia en México y en el mundo, por los derechos humanos y la búsqueda de los desaparecidos: @GIEIAYOTZINAPApic.twitter.com/W6wHJfdlrL — GIEI Ayotzinapa (@GIEIAYOTZINAPA) July 31, 2023

En respuesta a las críticas, el mandatario desestimó los señalamientos del GIEI y aseguró que todas las dependencias involucradas han colaborado y ello ha permitido que avance la investigación y que incluso hayan sido detenidos dos generales.

"No es cierto que Marina y Defensa no estén ayudando. Sí, respeto su punto de vista, pero no lo comparto", afirmó.

La polémica escaló el jueves, ya que en una de sus conferencias de prensa, López Obrador impidió que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, le respondiera a un periodista que quería cuestionarlo directamente por Ayotzinapa.

"Yo la voy a dar (la respuesta). Soy el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, aparte de ser el presidente de México. Quiero contestar yo porque no es cierto, porque es una campaña en contra del Ejército de México sin fundamento", dijo.

"López Obrador": Porque cuando un periodista buscó cuestionar a integrantes de las fuerzas armadas sobre el caso #Ayotzinapa, AMLO decidió responder por ellos, argumentando ser el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. pic.twitter.com/Cvmi7Dv1QF — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) July 29, 2023

Cruces

López Obrador también se refirió al respaldo que organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales le dieron al GIEI

"En general no tienen razón, es una campaña para socavar, para debilitar a las Fuerzas Armadas. Si fuese cierto lo que ellos sostienen, no estarían dos generales en la cárcel por la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa y otros elementos de las Fuerzas Armadas", afirmó.

De esta forma, el presidente consolidó su confrontación con el GIEI, un grupo que se integró en 2015 con la participación de los abogados colombianos Alejandro Valencia y Ángela María Buitrago; la guatemalteca Claudia Paz y Paz; el chileno Francisco Cox; y el español Carlos Beristain.

En la última etapa ya sólo continuaban trabajando Buitrago y Beristain. Por eso son los únicos que firman la carta de despedida que publicaron este lunes y en la que trataron de evitar la polémica con el presidente de manera directa.

Sin embargo, sí subrayaron que sólo se han limitado a analizar pruebas y a proporcionar confianza en la investigación y en las instituciones.

"El punto principal del trabajo del GIEI han sido las víctimas y familiares. Hemos conocido a los jóvenes desaparecidos o muertos a través del relato de sus familias y hemos imaginado su miedo y su sufrimiento también en los relatos del horror de quienes fueron testigos", señalaron.

También reiteraron que la Sedena y la Semar no han entregado toda la información que tienen sobre uno de los casos de desaparición forzada que más conmoción ha causado en México.

"La documentación entregada al día de hoy es parcial y corrobora la existencia de otras informaciones sobre el momento de los hechos y fechas posteriores, en donde hay datos sobre la detención y traslado de normalistas, por lo que hemos insistido en que debe ser puesta a disposición", insistieron.