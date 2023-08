VIDEO: Graban a un oso erguido en un zoo chino y sospechan que sería un humano disfrazado

Un video que muestra a un oso parado en sus dos patas traseras se ha viralizado en redes sociales, despertando dudas entre los internautas de si se trataría de un plantígrado real o de una persona disfrazada.

Las imágenes, en las que se puede apreciar a un oso erguido observando a los visitantes, fueron grabadas en el zoológico de la ciudad china de Hangzhou. Algunos usuarios de las redes sociales consideran que las delgadas patas y los pliegues en la piel del animal hacen que parezca un ser humano disfrazado.

El internauta que publicó el video de este oso, que se levanta con gracia sobre sus patas traseras ante los visitantes del zoo chino de Hangzhou, está seguro de que, en realidad, es un humano disfrazado. El zoo niega la acusación. pic.twitter.com/rBSmMu27yE — Sepa Más (@Sepa_mass) August 1, 2023

Ante la controversia, el zoológico emitió un comunicado escrito desde la perspectiva del animal, aclarando que se trata de un oso malayo. "Algunas personas piensan que soy como un humano. Parece que no me entienden muy bien", indica el texto, agregando que "cuando se trata de osos, lo primero que viene a la mente es una figura enorme y un poder asombroso". Sin embargo, "no todos los osos son gigantes, el peligro personificado. Los osos malayos somos pequeños, los más pequeños del mundo", agrega.

En otro mensaje, un empelado del zoo aseguró que, con las temperaturas de hasta 40 °C que alcanza la región durante el verano, un humano disfrazado de plantígrado "no duraría más de unos minutos antes de desmayarse".

Los osos malayos alcanzan una altura máxima de 1,3 metros parados sobre sus patas traseras, menos de la mitad de los 2,8 metros de los osos pardos u otras especies, explicó el zoológico.