Muere una 'influencer' vegana rusa tras seguir una dieta exclusiva de frutas y zumos

La bloguera vegana rusa Zhanna Samsónova, conocida en las redes sociales como Zhanna D'Art, murió en Malasia a los 39 años, informan medios locales.

La 'influencer' afirmaba haber seguido una dieta completamente crudivegana durante cinco años, los últimos cuatro comiendo solo fruta, brotes de semillas de girasol y zumos. La mujer tenía más de 12.000 seguidores en redes sociales, donde compartía sus experiencias sobre el crudismo y daba consejos nutricionales.

"No éramos amigas, pero el destino nos arrojó a los mismos lugares. Hace unos meses, en Sri [Lanka], ya tenía un aspecto demacrado, las piernas hinchadas [...] Cuando la vi en Phuket [Tailandia], me horroricé. Yo vivía un piso más arriba y temía a diario encontrar su cadáver por la mañana. La convencí para que recibiera tratamiento. Pero no tuvo tiempo", escribió en redes sociales una conocida de la fallecida.

El 21 de julio, Samsónova murió en una clínica de Malasia, que era su punto de transbordo de camino a Rusia, adonde se dirigía a recibir tratamiento. El día de su muerte tenía previsto volar a Kazán, ciudad donde vive su madre.

Por su parte, la madre de la 'influencer', afirmó a los medios que cree que una de las causas de la muerte de su hija habría sido el agotamiento provocado por su estricta dieta vegana.

Además, reveló que la bloguera había contraído hace un mes una infección intestinal: "Hablé con ella el viernes, la voz completamente normal, una conversación completamente normal. No había señales [de que algo iba mal]. Antes de eso contrajo, a finales de junio, una infección intestinal en Tailandia".

La progenitora sugirió que su hija podría no haberse recuperado de su enfermedad por completo. "Le dije a Zhanna: 'Reúne fuerzas y vuelve a casa, aquí te atenderán'. Ella voló. Un día no le bastó [para regresar], un día", lamentó.

Asimismo, detalló que la causa preliminar de la muerte apunta a una infección colérica, aunque todavía no hay documentos oficiales al respecto.

La bloguera trabajaba en una cafetería vegana y seguía una dieta sin productos de origen animal desde hacía más de diez años. Sin embargo, al principio, optaba por un enfoque menos radical en el que consumía pescado y productos lácteos.