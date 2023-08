Reportan que Boris Johnson podría participar en un popular 'reality show' de supervivencia

El ex primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, mantiene conversaciones con los productores del programa de supervivencia 'Im a Celebrity... Get Me out of Here!' de la televisión británica, en el que los concursantes se ven obligados a vivir en condiciones extremas en la jungla australiana, informa Daily Mirror citando fuentes familiarizadas con el asunto.

De momento "es poco probable" que Johnson participe en el 'reality show', ya que "no necesita tanto el dinero como antes, gracias a sus ingresos por discursos y, por supuesto, todavía piensa en volver a la política en algún momento", dijo una de las fuentes.

Según Daily Mirror, Johnson podría rechazar la propuesta de participar en el programa de televisión, debido a que a principios de este año recibió 2,5 millones de libras esterlinas (unos 3,1 millones de dólares) como adelanto por algunos discursos.

Por su parte, un portavoz del ex primer ministro desmintió la información sobre las negociaciones con los responsables del 'reality show'.

El exsecretario de Salud británico, Matt Hancock, participó el año pasado en el programa mientras era miembro de la Cámara de los Comunes, lo que provocó un escándalo porque la grabación se había realizado mientras el Parlamento del Reino Unido no estaba en vacaciones. El padre de Johnson, Stanley Johnson, también formó parte del programa en 2017, ocupando el séptimo lugar.