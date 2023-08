El incidente de helicópteros y tensiones en aumento: ¿qué pasa entre Polonia y Bielorrusia?

Polonia anunció este martes que dos helicópteros bielorrusos violaron el espacio aéreo del país. Sin embargo, desde Minsk rechazan las acusaciones y señalan la implicación de Washington en la presunta historia.

Según comunicó el Ministerio de Defensa polaco, el incidente se produjo durante unos ejercicios que Bielorrusa había notificado previamente a Varsovia.

La cartera de Defensa agregó que la Cancillería polaca convocará al encargado de negocios bielorruso para que presente las respectivas explicaciones del incidente.

Asimismo, Varsovia decidió reforzar con un número mayor de tropas las fronteras del país con Bielorrusia por la supuesta violación de su espacio aéreo.

Por su parte, el Ministerio de Defensa bielorruso calificó de "inverosímiles" las acusaciones de violación de la frontera de Polonia por parte de helicópteros Mi-24 y Mi-8 de sus Fuerzas Aéreas y de Defensa Antiaérea. En este sentido, sugirió que "fueron formuladas por la cúpula político-militar polaca para justificar la acumulación de fuerzas y recursos cerca de la frontera bielorrusa".

"Por la mañana, el mando operativo de las Fuerzas Armadas polacas tranquilizó a la población con declaraciones en las que afirmó que los radares polacos no habían detectado violaciones de la frontera estatal, y por la tarde (al parecer, tras haber consultado con sus jefes de ultramar) ya informaron que 'el traspaso de la frontera tuvo lugar a una altitud muy baja, lo que impidió su detección por los sistemas de radar'", reza el comunicado.

Ante la falta de confirmación a través de datos objetivos de control por parte del país vecino, el ministerio bielorruso afirmó que el informe polaco fue emitido al estilo de "lo dijo una abuela".

Las tensiones en las relaciones entre Polonia, miembro de la OTAN, y Bielorrusia, aliado de Rusia, han ido en aumento desde el comienzo de la operación militar especial rusa en Ucrania en febrero de 2022.

Aumento de militares

Tras concluir la cumbre de la OTAN que tuvo lugar en la capital lituana, Vilna, los días 11 y 12 de julio, el presidente de Polonia, Andrzej Duda, anunció que la alianza tiene la intención de desplegar en territorio polaco unos 100.000 militares en caso de ataque.

Por su parte, el presidente ruso Vladímir Putin prometió responder con todos los medios a su disposición en caso de una agresión contra Bielorrusia.

Previamente, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, declaró que su país está dispuesto a participar en el programa 'Nuclear Sharing' de la OTAN, que prevé el despliegue de ojivas nucleares en los Estados miembros que no posean armas nucleares propias.

La declaración fue una respuesta al despliegue de armas nucleares tácticas rusas en Bielorrusia. Según el presidente ruso, la causa de esa disposición fue la declaración del Reino Unido sobre el suministro de municiones de uranio empobrecido a Ucrania.

"Polonia nos dará más problemas"

"Estamos atrapados en un lío internacional serio. Toda Europa. Los estadounidenses están destruyendo Europa. El Reino Unido es su bastión. Polonia está del otro lado", declaró este martes el presidente bielorruso, Alexánder Lukashenko, citado por la agencia Belta, al hablar con los residentes de la localidad de Belovezhski, en la provincia fronteriza de Brest.

"Polonia nos dará más problemas. Los polacos no, son gente inteligente. Pero sus gobernantes están locos y los estadounidenses apostarán por ellos", añadió el mandatario.

"¡Dios nos libre de tener que utilizar estas armas!"

Lukahenko recordó las enormes pérdidas que sufrieron los bielorrusos durante la Segunda Guerra Mundial al resaltar que no quiere que su pueblo vuelva a librar una guerra. "Quiero que me entiendan: no blandimos las armas pero nos preparamos para defender a nuestro país en cualquier momento", subrayó.

El presidente indicó que en este asunto Minsk cuenta con el apoyo de Moscú. "Sería muy difícil sin ayuda, pero ¿quién nos ayudará? Solo nuestra gente del este, los rusos", afirmó.

El jefe de Estado señaló que el liderazgo ruso reaccionó a incluso los más serios pedidos por parte de Bielorrusia, es decir el despliegue de las armas nucleares tácticas. "Un país nuclear no ha sido atacado nunca", recordó.

En esta línea, precisó que más de la mitad de las armas nucleares planeadas para el despliegue en su país ya ha sido distribuidas en todo su territorio. "¡Dios nos libre de tener que utilizar estas armas! Sigo esperando que no ocurra […] Garantizaremos nuestra propia seguridad con la ayuda de nuestros amigos", añadió.