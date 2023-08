Se casa un obispo jubilado de Nueva York de 84 años acusado de abuso sexual

La diócesis de Albany no reconoció su matrimonio como válido, por lo que, oficialmente, sigue siendo un sacerdote jubilado, a pesar de que no puede desempeñar el ministerio.

Howard Hubbard, un obispo jubilado de la ciudad de Albany, en el estado de Nueva York (EE.UU.), que ha sido acusado de abuso sexual, anunció este martes que se había casado con una mujer en una ceremonia civil el pasado mes de julio, reporta AP.

El exobispo de 84 años, que se retiró en 2014 y ha buscado sin éxito ser apartado del sacerdocio, reconoció que encubría las acusaciones de la violencia sexual por parte de sacerdotes a fin de evitar el escándalo. Él mismo ha negado rotundamente las acusaciones contra él por abuso de menores.

El pasado otoño, Hubbard solicitó volver al estatus laical, que le habría eximido de sus obligaciones de celibato, ya que no podía ejercer como clérigo a causa de la política de la Iglesia estadounidense que prohíbe el desempeño del ministerio a los sacerdotes acusados.

Sin embargo, la petición del obispo fue denegada por el Vaticano el pasado marzo, obligándolo a esperar el final de los siete procedimientos contra él. "Podría tener 91 o 92 años antes de que concluyan estos asuntos legales", señaló Hubbard. "Mientras tanto, me he enamorado de una mujer maravillosa que me ha ayudado y cuidado y que cree en mí", agregó el sacerdote.

Por su parte, el obispo de la diócesis de Albany, Edward Scharfenberger, ha comentado que las reglas que prohíben el matrimonio siguen siendo aplicadas a Hubbard, a pesar de que no puede presentarse como un sacerdote. "La Iglesia no reconoce su matrimonio como válido", declaró Scharfenberger. "Sigue siendo un obispo jubilado de la Iglesia católica romana y, por lo tanto, no puede contraer matrimonio", añadió.

La inesperada noticia llega en un momento complicado para la diócesis de Albany, que se había declarada en bancarrota este año en el contexto de una ola de demandas de personas que afirman haber sufrido la violencia sexual por parte de los clérigos cuando eran niños, algunos hace décadas.