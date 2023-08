El Kremlin: Rusia no vivirá según las reglas que le impongan

El portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov, afirmó este miércoles que su país no vivirá según las reglas que los países occidentales tratan imponerle, informa TASS.

"En lugar de vivir según la ley, según el derecho internacional, ellos [los países del Occidente] viven según reglas, y estas reglas las establecen ellos por separado para cada situación, no hay una ley común. Tienen una regla para ellos, a nosotros nos imponen otras [normas]", dijo el vocero del Kremlin. "No queremos vivir así, y no viviremos así", subrayó.

Peskov también dijo que Moscú está tratando de demostrar sus argumentos a los países occidentales, pero son "muy difíciles de convencer". Además, afirmó que cada vez más naciones empiezan a seguir el ejemplo de Rusia. "Cada vez más países empiezan a admirarnos, porque el Occidente colectivo no es mayoritario", destacó.