NYT: Ucrania vuelve a las viejas tácticas en su contraofensiva, ante el fracaso de los métodos occidentales

Las Fuerzas Armadas de Ucrania están volviendo a sus tácticas previas de contraofensiva, debido a que las indicaciones impartidas por Occidente no rinden frutos, informa The New York Times al citar a funcionarios y expertos estadounidenses.

La operación, con fuerzas entrenadas y armadas por Estados Unidos y sus aliados y anunciadas como "vanguardia de un gran asalto" contra los rusos, "se estancó en los densamente minados campos bajo dominio ruso, entre el constante fuego de artillería y helicópteros de combate", hasta perder cualquier ventaja táctica, señala el medio.

Ahora "los comandantes militares ucranianos han cambiado de táctica" para centrarse en "desgastar a las fuerzas rusas con artillería y misiles de largo alcance", mientras las tropas van en incremento en el sur con una segunda ola de las fuerzas entrenadas por Occidente, que lanzan principalmente ataques de escala menor contra las líneas rusas.

"El cambio de tácticas es una señal clara de que las esperanzas de la OTAN sobre grandes avances por parte de las nuevamente armadas y entrenadas formaciones ucranianas, con inyección de municiones de artillería, no se han materializado, por lo menos hasta ahora", indica NYT.

Esta situación, sostiene el medio, también cuestiona la "calidad de la formación occidental" que han recibido los ucranianos, y plantea dudas sobre si las armas valoradas en decenas de miles de millones de dólares han logrado transformar el Ejército ucraniano en una fuerza capaz de luchar conforme a los estándares de la OTAN.

Asimismo, los funcionarios estadounidenses temen que el giro hacia las tácticas antiguas podría agotar las preciosas existencias de municiones de las fuerzas ucranianas.

En las dos primeras semanas de la contraofensiva, Kiev perdió una quinta parte del equipo militar enviado al campo de batalla, señala el medio, citando a funcionarios estadounidenses y europeos.