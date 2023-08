Un concejal ecuatoriano amenaza de muerte a varias personas en español y en inglés (VIDEO)

César Pinoargote Rovello, concejal por la alianza Únete-Renacer en Salinas (Santa Elena, Ecuador), amenazó de muerte a varias personas en español y en inglés, según se aprecia en un vídeo compartido este martes por medios locales.



"Escúchame bien, grábame: te amenazo de muerte a ti, te amenazo de muerte a ti […] y a ti también. Si ese video se hace público, mira, me voy a la cárcel, y a mí no me importa irme a la cárcel porque yo soy loco", dice el político.

Entonces se arrodilla y, persignándose en el nombre de Dios, afirma que si alguien publica las imágenes y le hace algo a su familia él se va a prisión, pero promete que se llevará "al infierno" a los presentes y a cualquiera de sus familiares.

"¿No me quieres creer? […] Estás en todo tu derecho y en toda tu libertad de publicar, pero quien va a llorar va a ser tú o tu familia, y entraremos en una guerra frontal, ¿me entiendes?", continúa, después de lo cual traduce todas sus amenazas al inglés y concluye diciéndoles que ahora pueden decidir lo que quieren hacer.

Hasta en Inglés, un Concejal de Salinas amenazó de muerte a un grupo de personas pic.twitter.com/pz8kCPht13 — Minuto & Medio (@MinMedio) August 2, 2023

Explicación y disculpas

Tras viralizarse la grabación, Pinoargote Rovello publicó un vídeo en su cuenta de Facebook* en el que explica que cuando fue a ver a sus padres supo que les habían cortado los servicios básicos por impago de 350 dólares de comunidad, incluida la posibilidad de usar el ascensor, algo que ya había ocurrido anteriormente.

En este sentido, indicó que su familia está pasando por una situación muy difícil desde noviembre del año pasado debido a un cáncer de mama que le detectaron a su madre, e indicó que el presidente de la comunidad le dijo a su padre que no le importa la situación de su esposa y que solo quiere que pague las cuotas.

"Ante esos momentos me descontrolé, me salí de los estribos y entré en esa difícil situación", afirmó el hombre. "Me equivoqué en mis palabras, no debí actuar así […], pido las sinceras disculpas a toda la ciudadanía y espero sepan comprender mi situación", concluyó.

El alcalde de Salinas, Dennis Córdova, dijo que se analizará la conducta del concejal con el equipo jurídico de la Municipalidad. "Voy a conversar con él personalmente y de ahí me pronunciaré", declaró, precisando que los hechos ocurrieron "fueras de las instalaciones municipales y fuera del horario laboral".

*Red social propiedad de Meta, calificada en Rusia como organización extremista y prohibida en su territorio.