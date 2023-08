Ucrania reconoce que ataca instalaciones rusas con drones marítimos

El secretario del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de Ucrania (SNBO, por sus siglas en ruso), Alexéi Danílov, ha admitido que Kiev utiliza drones marítimos para atacar instalaciones rusas, reporta la prensa local.

"Quiero decir que tenemos algunos logros en esto. Y no todo se puede contar", señaló Danílov. El secretario del SNBO no ofreció más detalles acerca de las lanchas no tripuladas que, según Rusia, se usaron recientemente para atacar el puente de Crimea y buques de guerra de la Flota del mar Negro que acompañaban a barcos civiles.

Asimismo, el alto funcionario confirmó que Kiev prometió a Occidente que no usará las armas que le suministra para atacar objetivos dentro del territorio ruso. Sin embargo, destacó que esta prohibición no se aplica al armamento que diseña el complejo industrial-militar local, por lo que Ucrania no se impone ningún "tabú" en el empleo de este tipo de armas.