López Obrador descarta compra de Banamex por falta de tiempo

El mandatario mexicano dejó abierta la idea de que otra administración se interese en la transacción del banco que es propiedad de Citigroup: "no sería mal negocio".

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, informó este jueves que su Gobierno no comprará el Banco Nacional de México (Banamex) porque ya no le queda "tiempo" para hacer los trámites que administrativamente se extienden por más de un año.

En su rueda de prensa matutina, el mandatario mexicano explicó que en un punto sí hubo interés de comprar Banamex, sobre todo, para disminuir los gastos administrativos del Estado y para conseguir dividendos que sirvieran al Gobierno para recaudar fondos públicos.

"Al principio sí teníamos nosotros interés en hacerlo porque considerábamos que era importante tener un banco del Gobierno, un banco para manejar todos los fondos, las cuentas gubernamentales y ahorrarnos el pago de comisiones. También porque ayudaba a que el patrimonio cultural de Banamex se quedara en nuestro país", comentó.

#Mañanera El presidente @lopezobrador_ reveló que su gobierno desistió de su intención de comprar Banamex: "Al principio sí teníamos interés en hacerlo, porque pensamos que era importante tener un banco, para las cuentas gubernamentales”. @Notimex@Notimex_TVpic.twitter.com/nc9Qtc7dYv — Carolin González (@CarolinGonzlez8) August 3, 2023

Sin embargo, detalló que con el pasó el tiempo y cuando en el proceso de venta llegaron hasta seis interesados en adquirir Banamex, su administración perdió el interés.

"Dijimos no, ya con poco tiempo, era más difícil, porque la compra se lleva un año, luego la operación lleva también tiempo, y no se puede adquirir algo y no dejar funcionando bien una institución como esta", expresó López Obrador.

Además, recordó que el estadounidense Citigroup, el banco que tiene la propiedad de Banamex, decidió no continuar con la venta de la entidad.

"Un Gobierno que inicia tiene tiempo"

López Obrador agregó que pese a que su administración se desistió de esa compra, vendrán nuevos gobiernos que tendrán tiempo para realizar un trámite como ese.

"Se van a dar los cambios, vienen nuevos gobiernos y no hay que descartar eso. Un gobierno que inicia por ejemplo, tiene tiempo", precisó el presidente mexicano.

En tanto, dijo que resulta un buen negocio para el Estado tener un banco estatal porque además de dejar de pagar las altas comisiones bancarias por todo el dinero que maneja el Gobierno en otros bancos privados, también están las transacciones e impuestos que pagan los usuarios, que generarían alzas en la recaudación pública a través de las contribuciones de la entidad financiera.

"El año pasado, los bancos obtuvieron utilidades en México por 230.000 millones de pesos (unos 13.285 millones de dólares). Fue récord", resaltó López Obrador.

En el caso de Banamex, detalló el mandatario, aún cuando compite con otras entidades, obtuvo en 2022 ganancias netas por al menos 10.000 millones de pesos (más de 577 millones de dólares), solo por detrás de BBVA México.

