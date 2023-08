PP y Vox de España alcanzan un acuerdo "inminente" para formar gobierno en Aragón

El Partido Popular (PP) y Vox de España están en la recta final sobre las negociaciones de un acuerdo "inminente" para nombrar a Jorge Azcón, del PP, a la presidencia de la región de Aragón, al noreste de España, informó este jueves El Confidencial.

De esta manera, Azcón no solamente buscó apoyo del partido liderado por Santiago Abascal, sino que también buscó una alianza transversal con otros partidos como el PAR, que no se saldrá del acuerdo de gobernabilidad con Vox; y Teruel Existe, que ya aclaró que no apoyará a Azcón si decide hacer coalición con Vox.

Aunque se siguen ultimando los detalles entre los partidos de derecha española, todo apunta a que el PP puede ceder un asiento en el nuevo Ejecutivo aragonés a Vox al margen de un acuerdo programático, donde Vox sumaría la cuarta Administración autonómica donde cuenta con carteras.