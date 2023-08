Nuevos archivos de Facebook revelan presiones de la Casa Blanca para controlar la narrativa sobre el covid-19

La Casa Blanca presionó a los ejecutivos de Facebook* para obtener acceso especial a las herramientas de moderación de contenidos, a fin de controlar los comentarios sobre el virus del covid-19.

"Dado que es una pandemia global, ¿podemos dar a las agencias acceso a parámetros de orientación que normalmente no tendrían?" preguntó a los directivos de la red social Rob Flaherty, director de asuntos digitales del presidente Joe Biden, según comunicaciones internas de la empresa vistas por Fox Business.

En el verano de 2021, la Administración Biden empezó una campaña nacional para que los estadounidenses se vacunaran contra el virus del covid-19. Al mismo tiempo, empresas de redes sociales como Facebook se enfrentaban a una enorme presión de la Casa Blanca para que tomaran medidas enérgicas contra la supuesta "desinformación" y vigilaran más atentamente el contenido relacionado con las vacunas.

Un conjunto de documentos recientemente citados y compartidos por Jim Jordan, representante republicano por Ohio, "revelan que Facebook cedió ante la presión de la Casa Blanca para eliminar publicaciones" de la plataforma de redes sociales.

Muchos estadounidenses dudaban sobre vacunarse debido a información que vieron en Facebook, escribió Jordan, citando palabras pronunciadas por el mandatario estadounidense en julio pasado: "Están matando personas".

Estas críticas hicieron que Facebook reevaluara sus políticas con respecto a los contenidos sobre el covid-19, al punto de que en agosto resolvió cambiarlas.

Previamente, una serie de mensajes cursados en abril del 2021 sobre los procedimientos a seguir ante las preocupaciones por los efectos secundarios de la vacuna anticovid aparecieron en conversaciones de Facebook que involucran a Flaherty, a Andy Slavitt, asesor principal de la Casa Blanca para la respuesta a la pandemia del coronavirus, y a ejecutivos de Meta. Todo ello revela las presiones del Gobierno estadounidense para controlar el contenido compartido.

"Mi sueño para Facebook es que juegue a la pelota. Se trata de si saldremos de este maldito lío", dijo Flaherty. "No dudo que estén tratando sinceramente de resolver este problema de buena fe. Dudo que nos estén diciendo todo [...] Tenemos que explicarle al presidente por qué hay información errónea en Internet. No queremos estar en una posición en la que eliminamos las malas noticias. Y si el objetivo como empresa es hacer que sea más probable que las personas se vacunen, digamos que las personas no ven esto de una sola manera", continuó.

Tras aquella conversación, Facebook envió un gran volumen de datos a la Casa Blanca. Más tarde, Nick Clegg, vicepresidente de asuntos globales, remitió un correo electrónico a su equipo, recapitulando sobre la llamada telefónica que tuvo con Slavitt.

Meta confirmó que los datos fueron recopilados de CrowdTangle, una herramienta que usa la empresa para analizar el contenido público en su plataforma.

Por otro lado, la Administración Biden pidió a Facebook que modificara su algoritmo para favorecer a determinados medios de comunicación, en detrimento de otros.

*Propiedad de Meta, calificada en Rusia como organización extremista.