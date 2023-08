Rusia repele un ataque de drones marítimos contra una base militar en el mar Negro

Las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron atacar sin éxito con lanchas no tripuladas la base militar en la ciudad de Novorosíisk, en el mar Negro, la madrugada de este viernes, según el Ministerio de Defensa de Rusia.

Desde el organismo precisaron que los drones marítimos fueron detectados y destruidos por el armamento de los buques de guerra que custodian la rada exterior de la base naval.

Por su parte, el gobernador de la provincia de Krasnodar, Veniamín Kondratiev, comunicó que el ataque contra Novorosíisk no dejó víctimas ni causó daños. "Todos los servicios especiales necesarios están trabajando en el lugar. Agradezco a nuestros militares su trabajo coordinado", señaló el funcionario en su cuenta de Telegram.

Desde el Consorcio de Tuberías del Caspio, un proyecto para el transporte de petróleo, aseguraron a medios locales que su infraestructura no fue dañada y que el proceso de carga con petróleo de los barcos atracados se realiza de forma regular.

En redes circulan videos de un dron marítimo alcanzado por los disparos que flota envuelto en llamas en la bahía de Novorosíisk, considerado como uno de los puertos más importantes de Rusia en el mar Negro.

Por otra parte, la cartera rusa de Defensa informó de una nueva tentativa de Kiev de perpetrar sin éxito "un ataque terrorista" con 13 drones aéreos contra instalaciones en el territorio de la península de Crimea.

En particular, diez vehículos aéreos no tripulados fueron destruidos por unidades de la defensa antiaérea, mientras que tres aparatos más fueron neutralizados por medios de guerra radioelectrónica. No se registraron víctimas ni daños en la infraestructura, aseguró la institución.