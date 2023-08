"Actúan de manera inhumana": López Obrador lamenta muerte de migrantes en zona de boyas de EE.UU.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró sus críticas al Gobierno de Texas, EE.UU., por la instalación de una cadena de boyas gigantes en el río Bravo, también conocido como río Grande, para obstaculizar la entrada de migrantes desde territorio mexicano y en cuya área se encontraron dos cuerpos sin vida recientemente.

"Es muy inhumano todo esto que está sucediendo", expresó el mandatario mexicano en su conferencia de prensa matutina de este viernes, continuando así con el intercambio de críticas entre su administración y la del gobernador de Texas, Greg Abbott.

🗣️ #ConferenciaPresidente || No se puede polemizar con quienes actúan de manera inhumana e inmoral, afirmó AMLO sobre la respuesta del gobernador de Texas, @GregAbbott_TX, ante las críticas por la instalación de un muro con boyas en el río Bravo. pic.twitter.com/hgo9px5LiX — IMER Noticias (@IMER_Noticias) August 4, 2023

López Obrador añadió que "no se puede debatir con quienes no tienen conocimiento de la condición humana, no saben del porqué de la migración, y aunque lo sepan, no les importa, ellos actúan de manera inhumana y en forma inmoral".

Investigación

El mandatario indicó que "están haciendo toda la investigación sobre lo que realmente sucedió", en referencia a los migrantes encontrados sin vida en el río Bravo.

Detalló, como ya habían informado la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Instituto Nacional de Migración (INM) el jueves, que uno de los cuerpos pertenece a un joven hondureño, reconocido por su madre. "Es muy triste", expresó.

En su comunicado, la SRE y el INM señalaron que desde Piedras Negras, en el estado mexicano de Coahuila, donde permanecía en un albergue, la madre indicó que los tatuajes del cuerpo correspondían a su hijo, de quien mencionó tenía 20 años.

Sin embargo, por el estado de descomposición del cuerpo, las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Coahuila "no pueden confirmar su identidad hasta realizar un dictamen pericial de huellas, para cotejarlas con las que proporcione el Consulado de Honduras", reza el texto.

Sobre la segunda persona fallecida, cuyo cuerpo se ubicó en la zona de boyas, "permanece como desconocida, ya que no contaba con algún documento de identificación y tampoco ha sido reclamado", detallaron la SRE y el INM.

Intercambio de señalamientos

El jueves, López Obrador dijo que ya se está demandando retirar esas boyas, porque es violatorio a la soberanía de México y también a los derechos humanos.

Además, le envió un mensaje al gobernador Abbott, exhortándolo a que "no debería él de actuar así, que es inhumano, que no se trata así a ninguna persona".

En respuesta, el mismo jueves, el Gobierno de Texas acusó a López Obrador de tener una "política de puertas abiertas" a los migrantes.

"Si realmente se preocupan por la vida humana, deberían hacer su trabajo y asegurar la frontera", dijo Andrew Mahaleris, portavoz del gobernador de Texas.