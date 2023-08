DeSantis promete comenzar a "cortar gargantas" desde el primer día si es electo presidente de EE.UU.

El precandidato republicano a la Presidencia de EE.UU. y gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis, ha sido ampliamente criticado tras expresarse en tono violento al decir que "comenzaría a cortar gargantas" si es elegido presidente, refiriéndose a su programa electoral que busca reducir el número de funcionarios a nivel federal.

"Vamos a tener a todas estas personas del Estado profundo. Ya saben, vamos a empezar a cortar gargantas desde el primer día", dijo el miércoles durante un evento de campaña organizado por el exsenador Scott Brown en New Hampshire.

Asimismo, el político señaló que los traficantes que llevan drogas a EE.UU. cruzando la frontera con México serían "apedreados" y "asesinados a tiros", recogen medios locales.

No es la primera vez que DeSantis se expresa de esa manera. La semana pasada, en una entrevista con el programa Just the News, el precandidato republicano usó una retórica similar al asegurar que, en caso de resultar electo, su secretario de Defensa "podría tener que cortar algunas gargantas", y sería "muy firme, muy fuerte".

"Algo realmente malo de decir"

Las críticas por sus comentarios no se hicieron esperar. El presidente del Sindicato Nacional de Empleados del Tesoro, Tony Reardon, calificó las declaraciones del gobernador de Florida de "repulsivas e indignas de la campaña presidencial".

Asimismo, el presidente de la Federación estadounidense de Empleados Gubernamentales (AFGE, por sus siglas en inglés), Everett Kelley, dijo que "la amenaza de DeSantis de 'comenzar a degollar' a los empleados federales es peligrosa, repugnante, vergonzosa y descalificante" e instó al gobernador a "retractarse de su declaración irresponsable".

Mientras, el excongresista republicano Joe Walsh, reconoció que, si bien "la crueldad vende" en el "antiguo mundo de la derecha", las palabras de DeSantis eran "algo realmente malo de decir". Por su parte, el fundador del portal neoconservador anti-Trump Bulwark, Bill Kristol, escribió en un tuit que el gobernador estaba "haciendo una jugada audaz para dominar el carril de los psicópatas maníacos en las primarias republicanas".

"Un lenguaje incendiario y violento como este puede tener consecuencias muy reales y muy peligrosas", tuiteó el senador demócrata por Virginia Mark Warner.

DeSantis, que ocupa el segundo lugar en las primarias republicanas con más de 30 puntos detrás de Donald Trump en la mayoría de los promedios, en las últimas semanas ha estado tratando de dar impulso a su campaña después de despedir a miembros del personal, incluido un escritor conservador que creó un anuncio de video que contenía un símbolo nazi.