Ingresa en prisión el fiscal de Morelos por el 'caso Ariadna', la joven asesinada en la Ciudad de México

El fiscal del estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara, ha ingresado este viernes en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México tras su previa detención por delitos de fuero común relacionados con el feminicidio de Ariadna Fernanda López Díaz en octubre de 2022, informan medios locales.

"Me estoy entregando voluntariamente, se están comprometiendo las autoridades aprehensoras a no violentar mi domicilio, están mis hijos chiquitos de 8 y 11 años", declaró Carmona Gándara justo antes de su arresto mediante un fuerte operativo policial. "En este momento me estoy poniendo a disposición de la Fiscalía General de la Ciudad de México", añadió.

Asimismo, dijo que el gobernador estatal, Cuauhtémoc Blanco, ha realizado movimientos políticos, pseudojurídicos y mediáticos para apartarlo del cargo después de que en 2018 realizara una investigación en su contra por presuntos nexos con el crimen organizado.

¿Qué ha ocurrido?

Esta situación se da diez meses después de que surgiera un conflicto entre la Fiscalía de Morelos y la de Ciudad de México por el 'caso Ariadna', pues la primera afirmó que la mujer de 27 años murió por una broncoaspiración, mientras que la de la capital aseguró que se trataba de un feminicidio.

Por ello, la Fiscalía de la Ciudad de México acusó a Carmona Gándara de haber encubierto al presunto homicida y notificó a la Fiscalía General del país de lo ocurrido para que llevara a cabo una investigación.

El mes pasado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el fiscal de Morelos goza de fuero constitucional, por lo que no puede ser procesado por la presunta comisión de delitos federales, lo que llevó al presidente Andrés Manuel López Obrador a acusar a la SCJN de darle impunidad al hombre.

Desde la Presidencia de la República reprobaron la resolución al considerar que "existen elementos suficientes para señalar la falta de probidad y la actuación por demás sospechosas del fiscal de Morelos durante el tiempo que ha permanecido en su cargo, lo que ha generado un ambiente de impunidad y desgobierno en esa entidad". Asimismo, detallaron que el fuero constitucional no es aplicable para delitos del fuero común.