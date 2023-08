Jefe de la ONU: "Vuelven a sonar los tambores de la guerra nuclear"

En el 78.º aniversario del lanzamiento de la bomba atómica sobre la ciudad japonesa de Hiroshima por EE.UU., el secretario de Naciones Unidas, António Guterres, advirtió este domingo en un mensaje que actualmente "vuelven a sonar los tambores de la guerra nuclear" ante el aumento de "la desconfianza y la división" entre los países.

"La sombra nuclear que se cernía sobre la Guerra Fría ha resurgido. Y algunos países vuelven a blandir imprudentemente el sable nuclear, amenazando con utilizar estos intsrumentos de aniquilación", lamenta Guterres en su mensaje, que fue leído por su su adjunta y alta representante para asuntos de desarme, Izumi Nakamitsu.

En este contexto, y ante el riesgo de estas amenazas, Guterres recuerda a la comunidad nuclear que "cualquier uso de armas nucleares es inaceptable". "No nos quedaremos de brazos cruzados, mientras los Estados con armamento nuclear se apresuran a crear armas aún más peligrosas", resalta.

Asimismo, el jefe de Naciones Unidas insiste en la necesidad de renunciar a los arsenales nucleares y de eliminarlos. Mientras tanto, y a la espera de su desmantelamiento, las naciones que poseen esta capacidades "deben comprometerse a no usarlas nunca".

En particular, Guterres hace referencia el Tratado de No Proliferación, así como el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares como mecanismos encaminados a fortalecer el desarme y la no proliferación a nivel global. "No descansaremos hasta que la sombra nuclear haya desvanecido de una vez por todas. No más Hiroshimas. No más Nagasakis", concluye.