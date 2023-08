El papa Francisco dice que no viajará a España hasta que no haya visitado todos los países pequeños

El papa Francisco no viajará a España hasta que no haya visitado todos los países pequeños, según declaró en una entrevista concedida este viernes a la revista Vida Nueva en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud que se celebra en Lisboa (Portugal) entre los días 1 y 6 de agosto.



"No voy a ir a ningún país grande de Europa hasta que no termine con los pequeños. Empecé con Albania y, si bien fui a Estrasburgo, no fui a Francia. Si bien voy a Marsella, no voy a Francia", respondió cuando se le preguntó por qué no ha ido aún al país ibérico.

Asimismo, indicó que están trabajando en un viaje al territorio de Kosovo, que todavía no está definido, y confirmó que está programada una visita a Argentina cuando pase el año electoral, mientras no descarta ir también a Uruguay.

Conflicto en Ucrania

Por otro lado, el sumo pontífice comentó que el cardenal Matteo Zuppi, arzobispo de Bolonia (Italia), está trabajando como responsable de los diálogos para acabar con las hostilidades en Ucrania y ya ha visitado Kiev y Moscú.

Asimismo, detalló que, después de visitar Washington (EE.UU.), la próxima semana, Zuppi viajará a Pekín (China), pues el Vaticano considera que ambos países "tienen también la llave para rebajar la tensión del conflicto". Todas estas iniciativas, aseguró, forman parte de una "ofensiva de paz".

Francisco también reveló que están sopesando designar un representante de forma permanente para que sirva de puente entre las autoridades ucranianas y rusas, lo que califica de "gran paso", mientras organizan un encuentro por la paz con dirigentes religiosos en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos).