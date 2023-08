Brasil: Cualquier negociación "real" sobre el conflicto en Ucrania debe incluir a Rusia

"Esto no es un conflicto solo entre Rusia y Ucrania. Este es también un capítulo de la larga rivalidad entre Rusia y Occidente", señaló el asesor de la presidencia brasileña para asuntos internacionales, Celso Amorim.

El jefe de la delegación de Brasil en la reunión sobre el conflicto en Ucrania que se realiza este fin de semana en la ciudad saudí de Yeda con participación de unas 40 naciones, aunque sin Rusia, considera que cualquier ronda negociadora "real" para poner fin a las hostilidades debe incluir a Moscú.

"Cualquier negociación real debe incluir a todas las partes", indicó este sábado Celso Amorim, asesor del presidente Luiz Inácio Lula da Silva para asuntos internacionales, en una intervención por videoconferencia citada por el portal G1, durante la primera reunión de la cumbre que se organiza a nivel de consejeros de seguridad nacional.

El representante brasileño declaró que, si bien Ucrania es "la mayor víctima", las partes reunidas en Yeda tienen que "involucrar a Moscú a este proceso de alguna forma" si buscan "realmente" la paz.

La ronda de negociaciones en Yeda, en la que destaca la participación de EE.UU. y de China, se celebra a puerta cerrada. Sin embargo, se reporta que los representantes acordaron crear grupos de trabajo para analizar el plan de paz propuesto por el presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, que básicamente busca restaurar las fronteras de Kiev tal y como quedaron tras la desintegración de la URSS en 1991. Esto incluye los territorios del Donbass, las provincias de Jersón y Zaporozhie, así como la república de Crimea, considerados por Moscú como parte de su territorio.

El plan de Zelenski y su "engaño"

La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, advirtió el viernes que el encuentro que Ucrania y sus "tutores occidentales" llevan a cabo para promover el plan de paz de Kiev es "un engaño". Según la vocera, el Gobierno de Zelenski y sus socios tratan de "aprovechar las sinceras intenciones de varios Estados para forjar una coalición antirrusa".

Por su parte, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, reiteró este viernes en declaraciones a la prensa local que Moscú "valora cualquier esfuerzo para alcanzar una paz justa y duradera", aunque —repuso— la llamada fórmula de Zelenski busca "nada menos que la capitulación total de Rusia".