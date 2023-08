"Yo era su rehén": Hijo del actor español Rodolfo Sancho confiesa que asesinó a su amigo colombiano

Daniel Sancho —hijo del actor español Rodolfo Sancho, conocido por su actuación en la serie 'El ministerio del tiempo'— reconoció este domingo haber asesinado a su amigo colombiano Edwin Arrieta Arteaga, con quien estaba de viaje por Tailanda, y aseguró que lo hizo porque se sentía su "rehén".

"Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula", dijo en declaraciones a EFE. "Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", declaró Sancho acompañado de sus abogadas de oficio tailandesas en la comisaría de la isla de Koh Phangan, donde se encuentra detenido desde el viernes.

Sancho, de 29 años, ya confesó el sábado haber matado y descuartizado a Arrieta Arteaga, cirujano de nacionalidad colombiana, con quien estaba de viaje en la isla tailandesa.

El detenido aseguró que las autoridades locales lo estaban tratando bien y que no se ha sentido forzado por la Policía a declararse culpable, pero resaltó que tampoco se sintió cómodo. "Sentí que tampoco tenía ninguna otra opción. Me tomaron pruebas de ADN y eso es todo. Eso es todo", dijo.

Relación gay sería el detonante: Homicidio y desmembramiento en TailandiaUna relación gay tormentosa y tóxica sería el detonante del homicidio y desmembramiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta Arteaga.El homicida, el español Daniel Sancho, dijo que era rehén de Arrieta. pic.twitter.com/Fl8LLVAzvC — Diario Panamá (@DiarioPanama) August 6, 2023

"Estaba obsesionado conmigo"

Por otro lado, Sancho negó haber tenido una relación amorosa con Arrieta, quien, según expuso, estaba "obsesionado" y lo había engañado con la excusa de que quería hacer negocios.

"Él estaba obsesionado conmigo. Me engañó, me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio. Que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, Chile, Colombia, a abrir un restaurante. Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio", señaló.

Además, insistió que fue Arrieta, de 44 años, quien decidió unirse a su viaje. "Cada vez que intentaba alejarme de él, me amenazaba", añadió.

Según los reportes, Sancho participó este domingo en una reconstrucción del crimen junto a la Policía. Los agentes tailandeses lo llevaron a diferentes puntos de la isla, incluida la playa Haad Rin, donde supuestamente el joven estuvo con Arrieta poco antes de su desaparición.

Homicidio premeditado

Sancho, que llegó a Tailandia el 30 de julio y a la isla de Phangan el 1 de agosto, pasará el lunes a disposición judicial en la isla de Koh Samui, donde un tribunal provincial aprobó este domingo una orden para su arresto, recoge Bangok Post.

La aprobación judicial llega después de que una prueba de ADN de partes humanas encontradas por recolectores de basura en un vertedero de la isla arrojara que corresponden a Arrieta Arteaga.

El joven español ha sido acusado de homicidio premeditado, ocultamiento y sustracción de partes del cuerpo para encubrir la muerte o la causa de la muerte. De acuerdo al artículo 288 del Código Penal tailandés, las penas por asesinato pueden ser de entre 15 y 20 años de prisión o la pena capital.

Por su parte, la familia de Arrieta dijo que no hará declaraciones para no entorpecer la investigación en curso.