Acusan de "incitación a disturbios" al 'streamer' que provocó caos en su evento de regalos en EE.UU.

El popular 'streamer' estadounidense Kai Cenat ha sido acusado de "incitación a los disturbios" y "reunión ilegal" después de que su evento de regalos organizado este viernes en una plaza céntrica de Nueva York generara caos en la ciudad, poniendo en peligro la vida de miles de personas, informó el jefe del Departamento de Policía local, Jeffrey Maddrey.

"Nos habíamos encontrado con cosas así antes, pero nunca a este nivel de peligrosidad, donde los jóvenes no escuchaban nuestras órdenes […] Había gente caminando con palas, hachas y otras herramientas", dijo Maddley. "Además, algunos encendían fuegos artificiales, los lanzaban hacia la policía y los lanzaban unos a otros", agregó.

En total, los agentes detuvieron a 65 personas, entre ellas 30 menores de edad, durante el acto no autorizado por el ayuntamiento, en el que Cenat ofreció repartir consolas de juegos. Aún no está claro si, de hecho, el 'influencer', conocido por sus retransmisiones de videojuegos en directo, regaló algún dispositivo a quienes acudieron al lugar.

Maddrey precisó que la concentración de los admiradores que se aglutinaron alrededor de Cenat al llegar a Union Square, fue declarada "reunión ilegal" cuando los individuos comenzaron a cometer actos de violencia contra la policía y el público.

Además, detalló que los jóvenes irrumpieron en una obra en construcción y empezaron a arrojar a la policía botes de pintura, piedras y botellas, además de destrozar vehículos, coches de comida y tiendas. En este sentido, agregó que los agentes ofrecieron "múltiples oportunidades" y "múltiples advertencias" para que la multitud se marchara antes de proceder a las detenciones.

"No estamos en contra de que los jóvenes se diviertan. No estamos en contra de que los jóvenes se reúnan. Pero no puede llegar a este nivel de peligro. Mucha gente resultó herida", afirmó el oficial, señalando que varios heridos, entre civiles y uniformados, fueron hospitalizados. "Personalmente observé a jóvenes que sufrían ataques de pánico, ataques de ansiedad, ataques de asma. La gente estaba sufriendo aquí afuera", añadió.