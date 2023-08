El escándalo en torno a la campaña de Petro salpica a influyentes figuras de Colombia

Mientras la carrera política de Gustavo Petro enfrenta un duro golpe asestado por su propio hijo Nicolás, quien confesó haber destinado parte de sus ingresos de dudosa procedencia a la campaña presidencial de su padre de 2022, otros políticos colombianos también se han visto salpicados por el escándalo.

La revista Cambio ha revelado este sábado las evidencias del informe de la Policía judicial que fueron omitidas por la Fiscalía a la hora de investigar el caso y que ponen de manifiesto las estrechas relaciones que Nicolás Petro y su exesposa Daysuris Vásquez mantenían con Alex Char, candidato a la Alcaldía de Barranquilla e integrante de uno de los clanes políticos más importantes de Colombia.

"5 puntos" para que "gane quien Dios eligió para gobernar"

"Las relaciones que sostenían Daysuris y Nicolás en la costa Caribe eran con todos los sectores sociales y políticos, dentro de estos se encontraba el señor Alex Char, quien para el 11 de mayo de 2022 al parecer le envió 5 millones de pesos en efectivo [unos 1.200 dólares] a Daysuris", indica el informe de 133 páginas, al que accedió Cambio.

La conclusión aparece acompañada de una captura de pantalla de la conversación de Vásquez con el contacto guardado como Alex Char, en la que este le dice: "Leo te va llevar algo", "5 puntos". "Que gane quien Dios eligió para gobernar", agregó.

Vásquez posteriormente aclaró el significado de "5 puntos" a Nicolás, quien le pidió explicaciones la misma jornada, a lo que le respondió que se refería a "5 mill". Al día siguiente, le mandó una foto con un fajo de billetes de 50.000 de pesos con un sello del 6 de mayo, contestando a la pregunta: "Amor, en serio te mandó 5 millones".

En otra conversación de la pareja, del 19 de diciembre de 2021, Nicolás le escribió a Daysuris: "Amor pídele regalos a A. CH.". La Policía judicial concluyó que el hijo del mandatario colombiano hizo referencia a "Alex Char, político de la región Caribe quien sería cercano a Daysuris".

No obstante, el abogado de Char, Iván Cancino, declaró a Cambio que su cliente no mantuvo dichas conversaciones y que el número guardado como 'Alex Char' no tiene nada que ver con el político. "Eso no es cierto. Elevaremos derecho de petición a la Fiscalía para verificar a quién pertenece ese número asociado con el nombre Alex Char", comentó.

"Elsa nos ayuda"

Otra persona que se menciona en el informe de forma sistemática es Elsa Noguera, gobernadora del Departamento del Atlántico. En medio de una discusión de la pareja el 18 de junio de 2022, Daysuris regañó a Nicolás por haber publicado en Twitter un mensaje en contra de los Char y afirmó que "Elsa" les ayudaba y que los Char lo sabían.

"No te eches enemigos a las personas. Después a mí no me vengas a decir que no hay plata. Que busque contratos", le escribió Daysuris. "Pues que yo sepa es con Elsa, no con Alex", contestó Nicolás. "Ni a Elsa le voy a pelar la cara. Pero esa gente son los que más nos han ayudado, aunque te cueste reconocerlo", prosiguió la joven. "Y tú crees que ellos no saben que Elsa nos ayuda", agregó, en una aparente referencia a los Char y al apoyo de Noguera con el que contaban.

Omisiones de la Fiscalía

A la hora de verbalizar el mencionado informe, elaborado por el jefe de la Policía judicial, Víctor Alfonso Forero, sobre la base de 23.582 páginas de correspondencia entre Nicolás Petro y Daysuris Vásquez, el fiscal Mario Burgos, por razones desconocidas, no hizo mención alguna a Alex Char y Elsa Noguera.

El documento concluye que Nicolás y Daysuris mantuvieron "constantes y permanentes reuniones con diferentes personalidades de la política y con servidores públicos" en 2021, durante la campaña presidencial de Gustavo Petro, y después del 7 de agosto de 2022.

"Estos encuentros se realizaron en Bogotá, Barranquilla, Cartagena, ciudades y municipios aledaños y, según lo que se extrajo del análisis, contaron con la presunta participación de Agmeth Escaf, Armando Benedetti, Elsa Noguera, Alex Char, Eduardo Noriega, Máximo Noriega, diferentes ministros del gabinete del presidente Petro, funcionarios de algunos ministerios y sectores públicos, Euclides Torres, Pedro Flórez, Camilo Torres, el abogado Miguel Ángel del Río, senadores a los que Nicolás se refería como senadores muy poderosos de Antioquia, los Calle de Córdoba, el rector de la Universidad de Córdoba, Mauricio Lizcano, personas de la familia Lopesierra, personas de la familia Besaile, el conocido 'Sobrino', entre otros", resumió el informe.

Gustavo Petro, por su parte, insistió este sábado en que su campaña "no recibió dinero alguno de carácter ilícito". "De lo sucedido me enteré por una reunión que tuve con la exesposa de Nicolás en mi oficina hace apenas unos meses cuando pedí que investigaran a mi hijo", escribió en Twitter.

"Lo sucedido con mi hijo es para mí terrible y muy lamentable. Ojalá algún día pueda hablar con él y perdonarnos. Como lo dije antes, no presionaré como presidente a la justicia en su caso, los funcionarios judiciales que intervengan en su proceso serán por mi respetados", expresó.