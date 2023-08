VIDEO: Hombre es atropellado por un vagabundo al que ayudó

Un hombre de Torrance, estado de California (EE.UU.), resultó gravemente herido tras ser atropellado por un vagabundo a quien ayudó, informa KTLA5. El incidente tuvo lugar el 30 de julio en el estacionamiento de un complejo de oficinas en los que trabaja la víctima y fue grabado por una de las cámaras de vigilancia.

El video muestra cómo la víctima, Ken Teshima, de 66 años, habla con el vagabundo y luego los dos están a punto de iniciar una pelea, pero acto seguido los hombres se van del lugar en diferentes direcciones. Sin embargo, cuando Teshima cruza el estacionamiento, el sospechoso lo atropella con su Nissan Altima de color gris.

Como resultado Teshima quedó gravemente herido, tenía una fractura en el cráneo, una hemorragia interna en el torso y otras lesiones. Fue hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos. "Quería matarme. Me golpeó tan fuerte, tan rápido como su coche podía ir. Afortunadamente, cuando golpeé la señal, su coche golpeó el poste y eso detuvo su coche", contó la víctima.

Teshima declaró que conocía al sospechoso ya que hace alrededor de seis meses lo vio durmiendo en su coche en el estacionamiento y, tras saber que no tenía casa, le permitió dormir allí, pero solo si "no causaba problemas". No obstante, el hombre se comportó de forma indecente, lo que irritó a las personas que trabajan en el edificio y, el día del incidente, Teshima acababa de decirle al sospechoso que abandonara el aparcamiento, lo que provocó la ira del hombre y los sucesos captados en vídeo. La Policía sigue buscando el sospechoso, que huyó del lugar.