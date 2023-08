La madre del actor Angus Cloud de 'Euphoria' rompe el silencio tras la muerte de su hijo

En una publicación en redes sociales, la madre de Angus Cloud, el actor que adquirió fama por su participación en la serie 'Euphoria" de HBO y que falleció la semana pasada en la casa de su familia en California, aseguró que su hijo "no tenía intención de acabar con su vida".

"Habló de su intención de ayudar a mantener a sus hermanas en la universidad, y también de ayudar a su madre emocional y económicamente. No tenía intención de acabar con su vida", aseguró Lisa Cloud.

Se cree que el actor, de 25 años, pudo haber muerto por una sobredosis. Fue la propia madre quien se comunicó con los servicios de emergencia después de encontrar a su hijo sin pulso.

"Cuando nos dimos el abrazo de buenas noches nos dijimos lo mucho que nos queríamos y me dijo que me vería por la mañana. No sé si se metió algo en el cuerpo después de eso. Solo sé que apoyó la cabeza en el escritorio donde trabajaba en proyectos de arte, se quedó dormido y no se despertó", agregó Lisa Cloud.

Cabe recordar que el joven actor estaba pasando por el duelo por la muerte de su padre, mientras que fuentes cercanas a la familia aseguraron que Angus tenía pensamientos suicidas.

El actor había nacido en 1998 y en 2019 debutó en 'Euphoria', de HBO, interpretando al traficante de drogas Fezco 'Fez' O'Neill. En la serie compartió pantalla con artistas como Zendaya, Sydney Sweeney, Hunter Schafer y Jacob Elordi.