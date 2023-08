El colapso de 5 edificios en Irán deja varios muertos y heridos (VIDEO)

El derrumbe de cinco edificios este domingo en la capital de Irán, Teherán, dejó un saldo de al menos once personas heridas y cuatro muertas, entre ellas dos policías, recoge la agencia Mehr.

De acuerdo a los reportes, los hechos ocurrieron cuando funcionarios municipales se preparaban para ejecutar una orden de demolición de las construcciones no autorizadas. Sin embargo, debido al incumplimiento de las medidas de seguridad, uno de los edificios colapsó, iniciando un efecto en cadena que terminó derribando otros cuatro.

Según informó el portavoz del cuerpo de Bomberos, los edificios aún estaban en construcción, por lo que no aún no estaban habitados. No obstante, remarcó, "su derrumbe provocó que seis policías y trabajadores municipales quedaran atrapados bajo los escombros".





— Sepa Más (@Sepa_mass) August 7, 2023

Por su parte, la Fiscalía de Teherán señaló que ya ha creado una comisión especial, en la que participan dos diputados, para investigar lo ocurrido y tomar las medidas pertinentes una vez las pesquisas concluyan.