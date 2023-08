Explosión en un puerto de Turquía (VIDEOS)

Este lunes se produjo una explosión en un almacén de la Junta de Granos de Turquía en el puerto de la ciudad de Derince, en la provincia de Kocaeli, informan medios locales.

Se reporta una explosión en un almacén de granos en el puerto de Derince, Turquía. pic.twitter.com/poPq8E6tmy — Sepa Más (@Sepa_mass) August 7, 2023

Los bomberos y socorristas ya se encuentran en el lugar. El alcalde de Derince, Zeki Aygun, comunicó que de los 40 almacenes de grano del puerto solo dos fueron afectados por la explosión. "El incidente fue grave pero local. Se está vaciando el trigo con excavadoras y se está comprobando si hay alguien debajo", destacó.

El gobernador de la provincia de Kocaeli, Seddar Yavuz, comunicó que la explosión dejó 10 heridos y agregó que no hay nadie bajo los escombros.

⚡️Las imágenes muestran el momento de la explosión en el puerto turco de Derince. Aún se desconocen las causas del incidente pic.twitter.com/Mzov889njm — Sepa Más (@Sepa_mass) August 7, 2023

Aún no se sabe la razón de la explosión. Según Aygun, la versión oficial del incidente no se dará a conocer hasta que los especialistas examinen el lugar de los hechos. "No hubo incendio, hubo una explosión causada por la compresión, pero fue una explosión violenta", indicó el alcalde.