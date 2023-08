Dueños del juego de fantasía 'Dragones y Mazmorras' prohíben a sus artistas usar IA

La plataforma digital de juegos D&D Beyond, acompañante de juegos de la icónica franquicia de fantasía 'Dragones y Mazmorras' (D&D por sus siglas en inglés) ha anunciado el domingo que no permitirá que sus artistas usen la inteligencia artificial (IA) para dibujar sus personajes.

"Estamos revisando nuestro proceso y actualizando nuestras pautas para artistas con el fin de dejar en claro que los artistas deben abstenerse de usar la IA para generar arte", comunicó en Twitter D&D Beyond, propiedad de Wizards of the Coast, subsidiario del gigante de juguetes estadounidense Hasbro.

La declaración se produjo después de descubrir que uno de los autores creó obras de arte para el próximo libro, 'Bigby presenta: la gloria de los gigantes' (Bigby Presents: Glory of the Giants, en inglés), con la ayuda de la IA.