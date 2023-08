Lula recibe a Boluarte en la primera salida al exterior de la presidenta peruana

Encontrei-me hoje pela primeira vez com a Presidenta do Peru, Dina Boularte, que veio ao encontro dos países amazônicos. Conversamos sobre a cooperação entre nossos países. Assuntos que iremos aprofundar com os outros 6 países da conferência que compartilham a floresta. 🇧🇷🇵🇪📸… pic.twitter.com/tWymDzBHUO