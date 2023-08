SpaceX pone en órbita otros 15 satélites de Starlink

SpaceX lanzó este lunes desde la Estación de la Fuerza Espacial de Vandenberg, en California (EE.UU.), un cohete Falcon 9 con una carga útil de 15 satélites de segunda generación de Starlink, la empresa proveedora de Internet propiedad de Elon Musk.

De acuerdo a la compañía espacial, la primera etapa del Falcon 9 aterrizó en la plataforma flotante Of Course I Still Love You unos 10 minutos después del lanzamiento. La carga fue desplegada con éxito en la órbita terrestre baja.