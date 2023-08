RFI: La visita de Nuland a Níger ha sido infructuosa y no logró ninguna solución

La visita a Níger de la subsecretaria de Estado de EE.UU. para Asuntos Políticos, Victoria Nuland, para reunirse con la junta militar que gobierna la nación tras el golpe de Estado ha resultado ser "infructuosa" y no ha tenido ningún resultado para solucionar la crisis en el país africano, escribe este martes el medio francés RFI.

La representante de EE.UU. mantuvo conversaciones de más de dos horas con el jefe de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Níger, Moussa Salaou Barmou, quien ejerce de jefe de Defensa de la junta, y con tres coroneles este 7 de agosto en Niamey. No obstante, "no pudo ver ni al líder de los golpistas, Abdourahamane Tiani, ni al presidente de Níger, aún retenido, Mohamed Bazoum". Por ello, indica el medio, "esta visita diplomática no supuso el inicio de una solución" de la situación actual en el país.

La propia Nuland ya había señalado que su petición de reunirse con el presidente destituido y con el líder de la junta militar había sido rechazada. "Así que nos vimos obligados a depender de Barmou para volver a dejar claro lo que está en juego", subrayó. Además, durante sus negociaciones en Níger, la alta funcionaria estadounidense advirtió al grupo en el poder de que la falta de cooperación por su parte puede llevar a "la posible pérdida de cientos de millones de dólares en apoyo económico y de seguridad para la gente de Níger".

Por su parte, el Departamento de Estado de EE.UU. ya decidió "pausar cierta asistencia para el Gobierno de Níger mientras la situación siga siendo inestable".