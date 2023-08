Uno de los principales rostros del partido ultraderechista español Vox deja la política

A su debacle electoral, el partido ultraderechista español Vox sumó este martes una nueva preocupación: un conocido miembro de su cúpula, Iván Espinosa de los Monteros, anunció que deja la política de primera línea, abriendo una nueva crisis en la formación.

En un breve comunicado sin preguntas en el Congreso de los Diputados, en Madrid, Espinosa de los Monteros, portavoz del Grupo Parlamentario de Vox y uno de los fundadores del partido, alegó motivos "personales y familiares" para justificar su decisión.

Muchas gracias, portavoz. ¡Hasta siempre! pic.twitter.com/RUOCwjdSIj — Grupo Parlamentario de VOX en el Congreso (@VOX_Congreso) August 8, 2023

"Mis padres no son ya tan jóvenes y mis hijos no son aún tan mayores y, aunque actualmente están todos bien, he pasado suficientes noches de hospital con ellos para meditar sobre el momento vital en el que me encuentro", declaró.

Distanciado de Abascal

El político de 52 años renunció a su escaño, pero dijo que seguirá en el partido como "como afiliado de base", dispuesto a colaborar con sus dirigentes "para absolutamente cualquier cosa que necesiten".

Pero la prensa española atribuyó su salida por una parte a los malos resultados de las elecciones del pasado 23 de julio, en las que Vox perdió 19 de los 52 escaños. Eso le impidió formar el gobierno de coalición que auguraban las encuestas con el derechista Partido Popular (PP).

En España, el Congreso se compone de 350 diputados y para investir un candidato hace falta mayoría absoluta —al menos 176— en primera votación, o mayoría simple —más síes que noes—. El PP y Vox suman 170 escaños.

El mayor privilegio de mi vida profesional ha sido servir en el Congreso.GRACIAS a los que lo habéis hecho posible, desde @Santi_ABASCAL hasta cada el último de los votantes. https://t.co/A9dFsH077U — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) August 8, 2023

Según varios rotativos, el político y economista del llamado "sector liberal" del partido tomó esa decisión porque se había distanciado del líder, Santiago Abascal, y de la dirección, cada vez más influenciada por el sector ultracatólico.

De acuerdo con El Mundo, que avanzó la noticia, De los Monteros y Abascal no habían tenido contacto en los últimos dos meses. "Su relación se limitó a algún intercambio de mensajes", dijeron fuentes consultadas por ese periódico.