Ministerio Público de Colombia alerta que el ELN planea un "atentado" contra el fiscal y el grupo responde

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) catalogó este miércoles como falsa la información publicada por la Fiscalía colombiana sobre la supuesta participación de ese grupo armado, que se mantiene en conversaciones con el Gobierno, en un atentado contra el titular del Ministerio Público, Francisco Barbosa, que se estaría planeando en Venezuela.

"Es falsa la noticia que ha entregado el fiscal Barbosa. Con ella intenta un sabotaje al proceso de diálogo que se está desarrollando entre el Gobierno y el ELN", publicó en la plataforma X (antes conocida como Twitter) la delegación de ese grupo armado, que forma parte del proceso de conversaciones con la Administración de Gustavo Petro.

"Es falsa la noticia que ha entregado el fiscal Barbosa. Con ella intenta un sabotaje al proceso de diálogo que se está desarrollando entre el Gobierno y el ELN."

En la interacción, el grupo armado aseveró que "no es casual" que la Fiscalía "haya lanzado la noticia sobre el hijo del presidente" el pasado 3 de agosto, cuando entró en vigencia el cese al fuego entre ambas partes y se hizo un acto público de presentación de los integrantes del Comité Nacional de Participación que acompañan el diálogo.

Ese día, Nicolás Petro Burgos, hijo del mandatario, le aseguró al ente acusador que la campaña presidencial de 2022 de su padre obtuvo financiamiento irregular. Días después, en una entrevista con Semana, especificó que Petro desconocía que había recibido dinero ilegal.

"Algunos medios de comunicación replican esta falsa noticia, con lo que poco contribuyen a la búsqueda de salidas a la situación del país", finalizó el ELN en su mensaje.

¿Qué dice la Fiscalía sobre el supuesto atentado?

En un comunicado, el Ministerio Público manifestó que tres fuentes de información provenientes de inteligencia militar, del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Policía Judicial, "señalaron que se realizará un atentado terrorista" contra Barbosa.

Según se explica en el texto, en julio pasado se habría realizado una reunión en Venezuela —país vecino donde se iniciaron los diálogos de paz entre esa guerrilla y el Gobierno en noviembre pasado— entre "cinco altos mandos del ELN".

La Fiscalía apunta a que "en dicho país, se estaría realizando una capacitación a integrantes de ese grupo armado organizado para producir un atentado con francotiradores".

La supuesta acción armada, prosigue el ente acusador, estaría coordinada por el alias 'El Rolo', quien sería "cabecilla de un frente urbano del ELN". La Fiscalía detectó "reportes sospechosos de transacciones" de personas cercanas a ese sujeto, quienes habrían recibido más de 3.000 millones de pesos (735.000 dólares).

El Ministerio Público aseveró que un monto similar se habría manejado en el atentado en la Escuela General Santander de Cadetes (Bogotá), en 2019, hecho que puso fin al diálogo que en ese entonces se había adelantado entre el Estado colombiano y el ELN, después de que el grupo guerrillero se atribuyó la acción.

Reacciones del Gobierno

Hasta ahora, no ha habido reacciones de Caracas ni del presidente colombiano, pero sí se han manifestado los titulares de Defensa, Iván Velásquez, y de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, además del jefe de la delegación negociadora del Gobierno, Otty Patiño.

Entrevistado sobre el cruce de acusaciones entre la Fiscalía y el ELN, Velásquez dijo a Blu Radio: "hay que actuar con mucha prudencia y responsabilidad". El titular de esa cartera sostendrá un encuentro con la cúpula de las Fuerzas Militares y Barbosa este miércoles para abordar el tema del supuesto plan de atentado, recoge El Espectador.

En unas cortas declaraciones desde Belém (Brasil), donde se lleva a cabo la IV Cumbre Amazónica, el canciller expresó que no sabía si se había abierto una investigación.

Sobre la ampliación del mandato de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia —cuyo objetivo es el de monitorear la implementación del cese al fuego—, Leyva recordó que esa medida implicaba que primero hubiera "un cese de hostilidades", para posteriormente establecer unos protocolos y prorrogar la gestión de esa instancia.

"Hay una contradicción entre lo que se hace y lo que se anota como un atentado. Yo diría que hay que averiguar muy a fondo porque podría ser una bomba contra el proceso de paz con los 'elenos' [como se le llama popularmente a los miembros del ELN]", agregó.

"Hay una contradicción entre lo que se hace y lo que se anota como un atentado. Yo diría que hay que averiguar muy a fondo porque podría ser una bomba contra el proceso de paz con los 'elenos' [como se le llama popularmente a los miembros del ELN]"

Al ser consultado sobre si se trataría de un sabotaje, sentenció: "Lo importante es establecer la verdad".

Patiño aseveró a Blu Radio que la víspera participó en una reunión con la junta de inteligencia conjunta de la Fuerza Pública y que no se habló del supuesto intento de agresión.

"Ese tema allí no apareció, lo cual me sorprendió un poco, que frente a un hecho de esta magnitud no se tocara este tema, pero, de todas maneras, es gravísimo por supuesto, es un atentado, una violación al DIH [derecho internacional humanitario]", aseveró.

También calificó como "gravísimo" que se hubiera involucrado a Venezuela "en un momento donde apenas se están reconstruyendo las relaciones con ese país".