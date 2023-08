Fallece Robbie Robertson, exguitarrista de The Band que colaboró con Bob Dylan

El compositor y cantante Robbie Robertson, primera guitarra del grupo canadiense-estadounidense The Band, murió este miércoles a los 80 años en la ciudad de Los Ángeles (EE.UU.) tras una larga enfermedad, informa Variety al citar un comunicado de un representante del músico.

Robertson es particularmente conocido por las canciones que escribió para The Band, como 'The Weight', 'Up on Cripple Creek', 'The Night They Drove Old Dixie Down', 'The Shape I'm In' y 'It Makes No Difference'.

Rest in Peace Robbie Robertson. #RIPRobbieRobertsonpic.twitter.com/l194sfqM0S — Classic Rock In Pics (@crockpics) August 9, 2023

De otra parte, colaboró ampliamente con el cantautor estadounidense Bob Dylan. Así, fue integrante de The Hawks, que actuó como la banda de giras de Dylan.

Además, a partir de 1980 trabajó en muchas ocasiones con el director de cine Martin Scorsese como compositor, supervisor musical y productor musical en películas como 'Pandillas de Nueva York', 'El lobo de Wall Street' y 'El irlandés', entre otras.