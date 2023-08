La cocaína hallada en la Casa Blanca habría pertenecido a una persona cercana a la familia Biden

La cocaína encontrada el mes pasado en la Casa Blanca podría haber pertenecido a alguien que está "en la órbita de la familia Biden", afirmó este domingo la editora de la revista Soldier of Fortune, Susan Katz Keating. La periodista respaldó sus aseveraciones citando a tres fuentes de seguridad. Además, aseveró que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, supuestamente sabe quién es la persona implicada.

El 13 de julio, el Servicio Secreto de EE.UU. anunció el cierre de la indagación sobre el paquete de cocaína hallado en la Casa Blanca, debido a la "falta de pruebas físicas". Aseguró que "no se encontró ninguna grabación de cámaras de vigilancia que proporcionara pistas o cualquier otro medio para que los investigadores identificaran quién pudo haber dejado la sustancia encontrada". "Sin pruebas físicas" no se puede identificar a "una persona de interés entre los cientos de individuos que pasaron por el vestíbulo", alegó el organismo.

El presidente sabe quién es la persona implicada

Sin embargo, Keating sostuvo que las autoridades pudieron seguir suficientes pistas para dar con un nombre, y tenían la suficiente confianza en su trabajo de detectives para informar al comandante en jefe. "Si quiere el nombre, pregúntele a Joe Biden", le dijo una de sus fuentes. "Él sabe quién es", agregó.

Una segunda fuente le comentó a la periodista que el implicado no era precisamente el hijo del presidente, Hunter Biden. "Era alguien dentro de la órbita de la familia Biden, y no era Hunter", le reveló.

La editora envió un mensaje de texto a Biden, empleando un número proporcionado por la Casa Blanca, donde le preguntaba directamente: "Tres fuentes confiables me dicen que el Servicio Secreto les dio el nombre de la persona que llevó la cocaína a la Mansión Ejecutiva. ¿Es esto cierto? Y si es así, ¿puede confirmar el nombre?". Keating explicó que su SMS rebotó con la etiqueta "No entregado".

El Servicio Secreto "no sabe" quién fue

Por su parte, el portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, le aseguró a The New York Post que la afirmación de Soldier of Fortune de que la agencia identificó al dueño de la cocaína y luego informó al presidente "es falsa". "El Servicio Secreto no sabe quién transportó la pequeña bolsa de cocaína a la Casa Blanca", expuso Guglielmi. "Nuestra investigación no pudo conducir a una persona de interés y no hubo huellas dactilares o ADN perceptibles que pudieran recuperarse del empaque", detalló.