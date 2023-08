López Obrador cuestiona: "Todo lo que me dicen a mí, ¿no hay violación de género?"

El presidente de México, Manuel López Obrador, cuestionó este miércoles en su rueda de prensa matutina si los comentarios que hacen en su contra podrían constituir violencia política de género, o si el género al que se hace referencia es solamente el femenino.

Sus declaraciones tuvieron lugar después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) considerara el miércoles pasado que el mandatario emitió en cuatro conferencias en julio expresiones que constituyen violencia política de género en contra de la precandidata presidencial de la oposición Xóchitl Gálvez, ya que replicaría mensajes patriarcales.

"Esto fue lo que dije, y miren por lo que me acusa el tribunal, por decir: 'Fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto'", afirmó el mandatario. "¿Por qué están retorciendo mis palabras y, desde luego, destruyendo la ley? ¿Qué autoridad moral tienen estos señores? Ya no puedo decir 'señoras', porque también puede ser que sean magistradas", planteó. "Y también una pregunta: todo lo que me dicen a mí, ¿no hay violación de género?, ¿o el género es nada más femenino?", continuó.

Asimismo, el presidente mexicano adelantó que presentará este miércoles ante el Consejo de la Judicatura una denuncia en contra del juez que emitió el fallo.

Cabe recordar que el viernes pasado la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó el retiro o modificación de las conferencias matutinas del 10, 11, 14 y 17 de julio y le exigió a López Obrador que se abstenga, bajo cualquier modalidad o formato, de comentar, opinar o señalar temas relacionados con los derechos político-electorales de Gálvez y de las mujeres, ya sea de forma positiva o negativa.