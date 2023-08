Villavicencio, días antes de su asesinato: "A mí me han dicho que use el chaleco"

El candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, asesinado este miércoles en un ataque armado, había denunciado amenazas por parte del crimen organizado del país.

"Que vengan los capos del narco, que vengan los sicarios, que vengan los vacunadores. Se acabó el tiempo de la amenaza, aquí estoy yo", dijo Villavicencio durante un discurso publicado en redes antes de su muerte.

Villavicencio antes de su asesinato: "No necesito chaleco antibalas". El candidato presidencial ecuatoriano fue asesinado tras recibir varios disparos en Quito. A pesar de haber denunciado amenazas de muerte, se rehusaba a utilizar chaleco antibalas. pic.twitter.com/kpnzsGyzlV — Sepa Más (@Sepa_mass) August 10, 2023

"A mí me han dicho que use el chaleco", manifestó el candidato en los comicios presidenciales anticipados del próximo 20 de agosto, alegando que no necesitaba protección, ya que el pueblo era su defensa. "Ustedes son mi chaleco antibalas, yo no necesito. Ustedes son un pueblo valiente y yo soy valiente como ustedes", continuó.

El grupo criminal Los Lobos, una de las dos mayores bandas criminales del país, reivindicó este miércoles el asesinato de Villavicencio en un video que muestra a un grupo de encapuchados con armas.

Después del asesinato, el presidente Guillermo Lasso firmó un decreto que establece el estado de excepción en el país por un período de 60 días. Además, declaró tres jornadas de luto nacional para los días 10, 11 y 12 de agosto.