López Obrador lamenta el asesinato del candidato Villavicencio en Ecuador: "Son momentos muy difíciles"

El mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, lamentó este jueves el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, ocurrido la tarde del miércoles en Quito.

"Son momentos muy difíciles, lamentables y hechos reprobables, muy dolorosos [...] Lamentamos mucho que esto haya pasado pasado en Ecuador", dijo López Obrador en su conferencia de prensa matutina, al tiempo que envió condolencias a la familia de Villavicencio y al pueblo ecuatoriano.

El presidente indicó que Médico padeció un caso similar, cuando el 23 de marzo de 1994 fue asesinado el candidato presidencial mexicano Luis Donaldo Colosio. "Muchos deben de recordar esos momentos tristes y de angustia, de miedo, de temor", expresó.

Acerca de las posibles causas del asesinato de Villavicencio, López Obrador comentó que hay que esperar las investigaciones y actuar "con prudencia y con responsabilidad".

"No me atrevería a adelantar nada sobre los motivos porque no hay elementos, son, si acaso, hipótesis, pueden ser hasta conjeturas. No hay que olvidar que siempre, y más en tiempos electorales, se inventan cosas; entonces, hay que actuar con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, no culpar a la ligera a nadie, esperar las investigaciones", indicó.

Señaló que le llama la atención que de inmediato "empiezan a repartir culpas de manera muy sensacionalista y poco seria", tanto autoridades como medios de comunicación.

Consultado sobre si cárteles mexicanos habrían tenido vinculación con el asesinato de Villavicencio, el mandatario mexicano dijo que no tienen esa información.

