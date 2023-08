El dólar 'blue' en Argentina marca otro récord previo a las primarias

El dólar paralelo o 'blue', que opera en Argentina por fuera del mercado bancario regulado por el Estado, dio un nuevo salto este jueves y alcanzó los 608 pesos, un nuevo récord histórico, a solo tres días de las elecciones primarias del próximo domingo.

El dólar 'blue' inició la rueda con un alza de 8 pesos y se vendió a 608, tras tocar los 610 pesos, en un clima de tensión cambiaria. De hecho, muchos agentes de cambio decidieron suspender las operaciones ante las variaciones abruptas de precio.

Si bien el valor fue fluctuando durante la jornada, —cerca del cierre bajó a 604 pesos— la brecha con el dólar oficial, cuya oferta está limitada por el 'cepo' a la divisa estadounidense, superó el 110 %, ya que se vende a 296 pesos.

Esto presiona al Gobierno, que quiere evitar una devaluación de la moneda nacional en el mercado legal, que sí puede regular, para no sufrir un nuevo impacto inflacionario.

El Gobierno de Alberto Fernández mantuvo e implementó nuevas limitaciones para la compra de dólares en Argentina, una práctica muy habitual entre ahorristas de clase media que intentan preservar parte de sus ingresos ante los elevados índices de inflación del país sudamericano.

En la actualidad, se encuentra vigente un tope de compra de 200 dólares mensuales a través del banco, y solo puede ser adquirido por personas autorizadas. Además, en caso de acceder al dólar para ahorro, el comprador pagará un 30 % del Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) y un 35 % extra a cuenta del impuesto a las ganancias, que puede ser devuelto mediante un trámite a fin de año.

Si bien suele ser desestimada por el Gobierno nacional por tratarse de una cotización marginal, la escalada del dólar 'ilegal' presiona sobre el precio de productos y servicios y ello repercute directamente sobre la inflación, uno de los principales problemas que enfrenta el país junto a una pobreza que roza el 40 %.

Contra los "especuladores"

El ministro de Economía y candidato del oficialista Unión por la Patria, Sergio Massa, manifestó que detrás de ese aumento hay personas que "especulan con la incertidumbre", y descartó una "corrida cambiaria" luego de que se conozca el resultado del domingo.

"Yo voy a intervenir los mercados cada vez que me genere inestabilidad en los precios de los (dólares) financieros, porque me genera inestabilidad en los precios de la economía. ¿Qué pasó? Los que especulan y juegan con la incertidumbre del comerciante que nos está viendo, o de la jubilada que está en su casa, llevan la especulación a un mercado chiquito e informal donde el Estado no tiene capacidad de intervención, que es el del 'blue'. Oh, casualidad: lo movieron 40 pesos en cinco días", señaló Massa en entrevista con La Capital de Mar del Plata.

Intervención del Banco Central

Consultado sobre la posibilidad de que pudiera darse un nuevo salto una vez que se conozcan los resultados electorales del domingo, como pasó en 2019 tras la derrota de Mauricio Macri en las primarias, el ministro explicó que en ese momento había una cláusula del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que no le permitía a Argentina intervenir en el mercado cambiario.

"Uno de los puntos que hice poner expresamente en el (último) acuerdo es que le reconocían la facultad de intervención al Banco Central Argentino", explicó Massa.

Otra de las medidas adoptadas por la Casa Rosada —señaló el candidato—, es que el miércoles la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Comisión Nacional de Valores (CNV) revisaron el funcionamiento de las operaciones en el mercado cambiario de Buenos Aires, a fin de detectar operaciones irregulares.

"Solo eso hicieron, y se planchó el mercado", dijo Massa. Y añadió: "Porque además es plata negra que no pueden explicar de dónde sacaron, y que lo único que hace es atentar contra la estabilidad de precios y la tranquilidad. También hay una cosa especulativa y de cubrirse frente a la incertidumbre".

Por último, el dirigente peronista que competirá en las primarias del 13 de agosto, dijo que "el error capital" de esta gestión que se aproxima a su fin, fue el de no haber puesto en claro que el problema de la enorme deuda con el FMI y los problemas que de ella derivan, fueron heredados de la administración anterior.

"Este Gobierno arranca sin poner en dimensión real el 'cepo' que representa el acuerdo con el Fondo. El error capital más grande es que la deuda de Macri con el Fondo no se la supimos contar a la gente", reconoció.