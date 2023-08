Asad: "No teníamos esperanza de que los estadounidenses cambiaran porque solo piden, exigen, toman y no dan nada"

El presidente de Siria, Bashar al Asad, declaró en una entrevista a Sky News Arabic que las autoridades estadounidenses solo "piden, exigen, toman y no dan nada" en sus relaciones con otros países, aludiendo a las negociaciones con Washington y la resolución del conflicto que estalló en 2011 en Siria.

"Los diálogos se han llevado a cabo de forma intermitente durante años y no teníamos esperanza, ni por un solo momento, de que los estadounidenses cambiaran, porque los estadounidenses solo piden, exigen, toman y no dan nada. Esta es la naturaleza de las relaciones con los estadounidenses desde 1974", afirmó Al Asad.

"Siria sabe elegir bien a sus amigos"

Al mismo tiempo, el mandatario sirio expresó que las relaciones de su país con Rusia e Irán demostraron que "Siria sabe elegir bien a sus amigos", y agregó que Damasco nunca dijo ser "capaz de luchar contra el mundo", por lo que es normal que acuda a esos amigos cuando necesita ayuda.

El líder sirio comentó también sus posibles conversaciones con Recep Tayyip Erdogan, diciendo que la solicitud del presidente turco de no establecer condiciones previas antes de la reunión "significa [unas negociaciones] sin agenda, sin agenda significa sin preparación, sin preparación significa sin resultados". Al Asad añadió que llevar a cabo negociaciones bajo las condiciones de Erdogan es imposible.

"Decimos que el pasado es el pasado. Siempre miramos hacia el futuro", dijo en lo referente a las relaciones de Damasco con el mundo árabe, y subrayó que Siria no culpa de nada a los miembros de la Liga Árabe. Concretamente, expresó que "la relación con los países árabes seguirá siendo formal y la Liga Árabe no se ha convertido en una institución en el verdadero sentido". "El problema de los árabes es que no construyeron relaciones sobre instituciones, por lo tanto, no construyeron instituciones, y si hablamos de relaciones bilaterales, son débiles", explicó.

"La visión del Estado sirio era proteger los intereses sirios"

El presidente sirio destacó que a su país le impusieron muchas exigencias que incluían renunciar a los derechos y los intereses nacionales. Acatar esas exigencias habría podido evitar el conflicto, pero para Siria hubiera significado pagar un precio aún más alto. "La visión del Estado sirio era proteger los intereses sirios y a Siria frente al terrorismo, así como la independencia en la toma de decisiones", subrayó.

Al Asad también comentó las exigencias exteriores para que abandone el cargo, destacando que no ha habido demandas similares desde dentro del país. "Cuando un presidente deja el cargo o la responsabilidad, se va cuando el pueblo quiere que se vaya y no por presiones externas o por una guerra externa. Cuando es por una causa interna es algo natural, pero cuando es por una guerra externa entonces se llama fuga, no una renuncia al poder, y la fuga no estaba sobre la mesa en absoluto", precisó.

Además, el mandatario sostuvo que reconocería a la oposición en Siria si estuviera "formada localmente, no fabricada externamente" y tuviera "una base popular, un programa nacional y una conciencia nacional". "La oposición es algo natural. Somos seres humanos y tenemos opiniones diferentes en una misma casa", manifestó.